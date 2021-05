Denunciado el conductor de un tráiler tras dañar a varios vehículos en una calle de Mérida

La Policía Local de Mérida denunció al conductor de un camión tráiler que en la medianoche del pasado jueves, 29 de abril, quedó atascado en la calle Villagonzalo de la capital extremeña ocasionando daños a varios vehículos que estaban aparcados.



Ante este hecho, agentes de la Policía Local guiaron al camión para, que marcha atrás, pudiera salir hacia la avenida Juan Carlos I y tras realizar gestiones para que los propietarios de los vehículos que se encontraban estacionados pudieran retirarlos.



En ese sentido, los agentes instruyeron atestado informando in situ a todos los afectados y además se realizó una diligencia de daños al patrimonio por el bolardo arrancado de la acera, mientras que denunciaron al conductor del tráiler por "conducir sin diligencia, precaución y no distracción necesaria" para evitar todo daño propio o ajeno.



Y es que "resultaba evidente que adentrarse en esta calle estrecha podría provocar dichos daños", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



DOS DENUNCIAS POR NO LLEVAR MASCARILLA



Por otra parte, la Policía Local mantiene sus operativos en relación al cumplimiento de todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias en la región, y durante la pasada semana interpuso dos denuncias por incumplir la obligatoriedad de llevar mascarillas.



En este sentido, tal y como recuerda el Ayuntamiento, la colaboración ciudadana y el respeto a las normas "siguen siendo necesarios para hacer cumplir la normativa actual para frenar la pandemia", y señala que sigue colaborando con el Centro 112 de Extremadura para el seguimiento y detención de aquellas personas que incumplen las cuarentenas.



A esto se añade la presencia y actuación de la Policía Local en distintos actos como el Día de la Danza en el Templo Diana, en IFEME con motivo de la realización de las pruebas PCR masivas, en la manifestación del 1 de mayo en el Paseo de Roma y en el Rally Mérida Patrimonio de la Humanidad celebrado este pasado domingo, 2 de mayo.