PSOE-Mérida cree una "grave irresponsabilidad" que Acedo "justifique actitudes violentas"

El PSOE de Mérida considera una “grave irresponsabilidad” que el diputado del PP, Pedro Acedo Penco, “justifique actitudes de violencia”, como la registrada en la madrugada del pasado viernes al sábado en un pub de la ciudad, cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue increpado por un agente de Policía Nacional en situación de segunda actividad.

A través de una nota de prensa, el Secretario de Organización y Portavoz del PSOE de Mérida, Julio César Fuster Flores, ha recordado que el Alcalde de la ciudad y Secretario General del partido, Antonio Rodríguez Osuna, ya trasladó al ministro “nuestra solidaridad” por lo ocurrido y con respecto a lo que representa, como ministro del Gobierno de España y como Secretario General de Organización del PSOE.

“Alguien que siempre nos ha respaldado y dado la cara en todo momento”, ha apostillado el socialista, al tiempo que le ha agradecido su actitud con respecto a ese incidente, puesto que ya ha anunciado que “no va a interponer ninguna acción judicial con respecto a esta situación, algo que marca el estilo de lo que pretendemos y deseamos como PSOE”.

En este sentido, según Fuster, “confiamos plena y absolutamente en la labor de la Policía Nacional, de la magnífica, profesional y ejemplar labor de sus policías con respecto a la seguridad para los españoles y las españolas, que nos sentimos cuidados y protegidos por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”.

“En política no todo vale y este hecho ha derivado una vez más en las desafortunadas palabras del diputado del PP Pedro Acedo Penco en su red social. Lamentamos y reprobamos esas declaraciones en donde se justifica un acto de violencia hacia el ministro que se encontraba departiendo con vecinos y vecinas, además de disfrutar de su tiempo libre en la ciudad de Mérida”, ha denunciado Fuster.

En el mismo texto y contexto, se podría interpretar que lo que señala “estaremos atentos al recibimiento” que dirige al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado domingo, “como diputado requiere mucha más contundencia y reprobación, sobre todo porque da a entender a que se haga lo mismo con el Presidente del Gobierno de España”.

“Afortunadamente, la ciudadanía de Mérida no es como Acedo Penco o como la persona que realizó ese acto de amenazas, violencia e insultos contra el ministro; al contrario, nuestros vecinos y nuestras vecinas emeritenses son amables, acogedores, respetuosos, solidarios y solidarias, educados y sobre todo, quieren seguir siéndolos y sin que exista crispación y/o enfrentamientos”, ha argumentado Fuster.

A este respecto, “siempre, insistimos, siempre que hubo en la ciudad un periodo de crispación y de conflictos, Acedo estuvo detrás o al lado; por ello, la actual candidata del PP, Pilar Nogales, debe decidir si su campaña se articulará basándose en las ‘viejas, oscuras y añejas prácticas’ de Acedo, muy en la línea de las derechas que estamos viendo estos días o por el contrario, tendrá otra hoja de ruta donde el argumento y las diferencias del enfoque político sea el que predomine sobre los insultos o la crispación”.

Igualmente, Fuster ha subrayado que el Gobierno del PSOE de Mérida “lleva todo el tiempo invirtiendo en una política sin crispación, educadora y de buen trato, con una política de gobernanza en positivo y con mensajes como el de ‘Mérida Enamora’, en el que ponemos los énfasis sobre la actitud y la cultura en positivo de este Gobierno municipal”.

“No vamos a permitir, ni a entrar en la agenda de la crispación que las derechas quieren instalar. Vamos a seguir reivindicando España, Extremadura y Mérida, construyendo juntos, esa ciudad amable que es, respetuosa con las diferencias, solidaria y acogedora, una ciudad que enamora. Vamos a seguir construyendo una ciudad de futuro y de nuevas oportunidades para todos y todas”, ha sentenciado.

ACEDO RESPONDE

Por su parte, y ante las, a su juicio, "calumnias e insultos" lanzados por el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en relación a su "supuesta incitación a la violencia" por el hecho de difundir en redes sociales un hecho protagonizado por él mismo en la barra de un pub de Mérida en la madrugada del sábado y publicado en un periódico regional, Pedro Acedo ha exigido "que se retracte y pida disculpas, a mí y al Partido Popular de Extremadura".

"En mis redes sociales informo, a través de una captura de pantalla del artículo de un periódico regional, del recibimiento obtenido por el ministro por parte de algunos vecinos de la ciudad, cuando se encontraba en la barra de un pub de madrugada. En ningún momento incito en mis palabras a la violencia y si no, ahí está el tweet para que juzgue cada uno", recalca el 'popular'.

"Yo no acostumbro a borrar tweets como hacen otros, puesto que mis tweets los escribo siempre de forma responsable. Al margen de la mencionada información aparecida en un periódico regional y de la que incluyo una captura de pantalla en mi tweet, me consta que nadie insultó a Ábalos y que él no ha podido demostrar tal hecho. Sí le reclamaron un tren digno para Extremadura, con todo el derecho, por cierto", incide.

También está demostrado, según informa Acedo en una nota de prensa, que, el todavía ministro, ordenó pedir la documentación de los emeritenses “que se habían atrevido a tan gravísima falta; todo ello, insisto, a altas horas de la madrugada en la barra de un pub".

"El PSOE y Ábalos apelan al victimismo, a la tergiversación y a la mentira para echar tierra sobre un asunto en el que se ha visto implicado el todavía ministro que, por cierto, acudió a Mérida de forma particular a un acto del PSOE de Extremadura y no en calidad de Ministro ni en representación institucional".

"En mi tweet, por tanto, no hay atisbo de violencia alguna, tal y como se ha apresurado a decir el ministro, junto a su partido y a todos los trolls que manejan en las redes. Dicho acoso de trolls por parte del PSOE me ha obligado a proteger mis tweets, hecho que también aprovecho para denunciar públicamente".

En definitiva, según Acedo, "debería darle vergüenza a un ministro de España manipular mis palabras y actuar de la forma en que lo hace, todo por rencor hacia mí, por haberle pedido la dimisión hace unos días en la Comisión de Fomento del Congreso por ser el responsable de la nefasta situación del tren en Extremadura".

A este respecto, "le sugiero a Ábalos que menos rencor y más trabajar por los extremeños, al menos el poco tiempo que le queda al frente del Ministerio. Y le recuerdo al PSOE y a Ábalos que ellos los únicos que se apoyan en los violentos y en los amigos de los terroristas para poder gobernar, y son los miembros del PSOE los que se sientan a la mesa con filo etarras en Nochebuena", ha sentenciado.