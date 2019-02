Ábalos no ha presentado denuncia por su incidente en Mérida

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "en principio no ha querido presentar" denuncia sobre el incidente del pasado sábado en el que el que fue increpado en un bar de Mérida por un agente de Policía Nacional en situación de segunda actividad, y en el que el responsable ministerial "al parecer" pudo sufrir "insultos".



Así, lo ha señalado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien ha apuntado también que "en este momento aún se están instruyendo diligencias policiales" sobre el suceso, así como que "se ha tomado declaración al policía en concreto y a otras personas que estaban en ese local" en el que se produjo el incidente.



Según la Delegada, "como ha actuado la Policía Nacional es la Policía la que está instruyendo esas diligencias, ese expediente policial... Por tanto no se ha concluido y una vez termine se tendrá que ver si se ha incurrido en algún tipo de infracción... si se ha cometido algún tipo de infracción o administrativa o judicial" por parte del policía nacional en situación de segunda actividad.

En este sentido, tras indicar que "en principio el ministro no ha querido prestar denuncia" y que se desconoce "el alcance de cada una de las declaraciones que se han hecho en el Cuerpo Nacional de Policía", añadiendo que "una vez que se concluya el expediente habrá que estudiar si es posible o se requiere el poder incoar un expediente disciplinario por esos insultos que al parecer se le hicieron al ministro".



ATÍPICO



Sobre el incidente en cuestión, la delegada del Gobierno ha añadido también que "afortunadamente es algo extraordinariamente atípico", y ha defendido sobre el incidente sufrido por el ministro que "desde luego ésa no es la manera de llevar la política ni de llevar las ideas a ningún sitio" por parte de quienes pudieron increparle supuestamente.



"Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a expresar sus opiniones sin necesidad de injurias ni necesidad de insultos", ha añadido la delegada, quien ha incidido en que ella cree que "la crispación no nos lleva a ningún sitio".

También, ha añadido que "ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de depositar sus votos en los próximos comicios que hay tanto nacionales, como autonómicos, europeos y locales y cada uno se expresa de la forma con respeto con las opiniones que tenga sin necesidad de insultos ni de crispación".



En cuanto a la situación concreta del Policía Nacional al que se le ha tomado declaración por el suceso con Ábalos, la delegada del Gobierno ha señalado que "este policía ahora mismo no está ejerciendo en activo como policía nacional sino que está en segunda actividad", y que "por lo tanto no era un policía en activo".



También, ha apuntado sobre lo que podría ocurrir con dicho policía que "el procedimiento puede ser judicial o un procedimiento administrativo en el que incurren los empleados públicos en su régimen estatutario ordinario".

"Entonces esos dos se podrán abrir en el caso de que sea oportuno una vez que se finalicen esas diligencias", ha afirmado García Seco, quien en todo caso ha incidido en que "no" puede "aventurar nada" sobre "qué es lo que va a pasar" porque "todavía se está tomando declaración a algunos de los testigos que estaban presentes en ese bar".