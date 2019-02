El II Circuito de Carreras de Ciudades Patrimonio comenzará en Mérida

Ep

El II Circuito de Carreras de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con 15 pruebas que pasarán por el casco histórico de 15 localidades de dicho grupo, dará el pistoletazo de salida en Mérida el 10 de marzo y llegará a la ciudad de Cáceres el 7 de abril.



Se trata de un circuito organizado por la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que celebra su segunda edición, y que en los casos de Mérida y Cáceres el recorrido será de 21,095 kilómetros y podrán participar un total de 1.500 corredores en cada una de las pruebas.



En la presentación de este evento ante los medios de comunicación, en Mérida, han participado el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, la delegada de Deportes emeritense, Ana Aragoneses, y el vicepresidente de la Asociación Atletas Populares de Mérida, Pablo Pozo.



Precisamente Osuna ha indicado que estas 15 pruebas "tienen una característica en común y es que todas van a pasar por monumentos históricos Patrimonio de la Humanidad" lo que cree que es "una seña de identidad que hace diferente a estas carreras".



Por su parte, también ha subrayado que "todas van a estar relacionadas de tal manera que participando en un mínimo de cuatro de ellas se va a poder optar a un premio que va en función de las marcas que se realicen".



Este proyecto que se inició en 2018 con motivo del XXV aniversario de la creación de la Red de Ciudades Patrimonio "se enmarcó dentro de esa celebración" y "viene a quedarse".



Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha señalado que "se trata de una iniciativa conjunta y un circuito que pretende combinar patrimonio y deporte pero sobre todo que pretende acercar a las personas la grandeza y la riqueza de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España".



Así, ha indicado que "es una iniciativa original y positiva y sobre todo una forma diferente de conocer a las ciudades patrimonio fusionando turismo y deporte", ya que muchos de estos atletas se quedan en las ciudades "para disfrutarlas y para conocerlas".



Además, Nevado ha destacado que es "una iniciativa conjunta de 15 ciudades y 15 alcaldes que lo que hacen es poner en común proyectos en beneficio de nuestras ciudades dejando a un lado la ideología y los partidos políticos y poniendo por delante aquello que importa que es trabajar por los ciudadanos y la gente".



También, ha señalado también que se han convertido "en un referente nacional de que hay cosas que se pueden hacer de manera distinta cuando nos ponemos de acuerdo y en este caso creemos que teniendo un escenario excepcional podemos presentar un circuito de carreras excepcional".



Por ello, ha indicado que "la particularidad de las carreras es que se van a producir por el casco histórico de la ciudad y los atletas van a dar visibilidad a nuestras ciudades", algo que considera como "una conjunción perfecta". Ha añadido también que "es la carrera de la unión entre las ciudades Patrimonio de la Humanidad".



PREMIOS



En cuanto a los premio, aquellos atletas que disputen al menos cuatro carreras de estas ciudades Patrimonio de la Humanidad participarán en unos premios que otorgan Paradores Nacionales, EDP Energía y el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad.



Así, el ganador de las categorías absoluta masculina y absoluta femenina tendrá un premio en metálico de 1.000 euros, un premio de EDP energía de un año de energía renovable gratuito y dos noches de alojamiento con media pensión en un Parador.



El segundo clasificado tendrá un premio en un Parador de dos noches de estancia en alojamiento y desayuno y el tercer clasificado tendrá una noche de estancia en alojamiento y desayuno en un Parador.



Además, a los 100 corredores que estén mejor clasificados y que finalicen este mínimo de 4 carreras se les va a entregar un premio especial que es un kit que ciudades Patrimonio elabora, con información sobre las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad.



Por otro lado, el vicepresidente de la Asociación Atletas Populares de Mérida, Pablo Pozo, siendo estos organizadores de la carrera junto al ayuntamiento y las ciudades patrimonio, ha dado las gracias a los "patrocinadores, colaboradores, voluntarios y a los propios miembros de la asociación porque sin ellos no sería posible organizar esta media maratón que es referente en Extremadura actualmente".



Así, ha indicado que Atletas Populares de Mérida se creó "para unir deporte y cultura" y que el tiempo les ha dado la razón con la creación de "circuitos como este de ciudades Patrimonio de la Humanidad" ya que apostaron por que las carreras tenían que pasar por los monumentos "y en aquel entonces nos peleábamos con los políticos de turno de que tenían que pasar por los monumentos y no ser una carrera que iba de un pueblo a otro".



Además, ha indicado que la que será la XIII edición de la media maratón de Mérida "va dedicada a Elías Chavete, atleta del club que falleció recientemente y va como homenaje a él, ya que fue uno de los precursores de la asociación de Atletas Populares de los que siempre creía que podía salir adelante y efectivamente va a más".



Pozo ha indicado también que "es la primera prueba del calendario" y están a punto de cerrar las inscripciones, que "son 1.500 y no podemos tener más porque no podemos meter una carrera en Mérida de 5.000 personas".



Además, ha señalado que este año, como novedad, cuentan con el apoyo de la marca Puma, y en la carrera estará el exatleta Abel Antón "que da todo lo que puede y más".



Por su parte, las inscripciones se realizan de forma online en la página web del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (www.ciudadespatrimonio.org) y serán gratuitas.



Tras Mérida, la siguientes ciudades del circuito serán Úbeda (10 de marzo), Cáceres (7 de abril), Salamanca (28 de abril), San Cristóbal de la Laguna (28 de abril), Santiago de Compostela (4 de mayo), Baeza (8 de junio), Cuenca (16 de junio), Segovia (16 de junio), Ávila (20 de octubre), Alcalá de Henares (27 de octubre), Toledo (10 de noviembre), Tarragona (24 de noviembre), Córdoba (24 de noviembre) e Ibiza (7 de diciembre), donde finalizará la II edición.



TURISMO



Sobre datos de turismo que puede atraer este evento ha indicado Nevado que esta carreras "cuentan con un público importante que cuando visitan las ciudades y el casco histórico después repiten", que es el objetivo, "que después vengan acompañados de sus amigos y familiares porque la experiencia haya sido monumental".



Por su parte, Osuna, ha señalado que "el 70 por ciento de los inscritos en Mérida vienen a ser de fuera", por lo que hay "una parte muy importante que son de fuera y que ese fin de semana vienen con sus familias y los hoteles estarán prácticamente llenos, es decir, es una prueba que produce un retorno".



Por último, ha concluido Osuna indicando que "es una prueba que por sus características invita a que los corredores vengan con sus familiares ya que pasa por 15 ciudades Patrimonios de la Humanidad y es una nueva vía de entrada del turismo para nuestras ciudades".