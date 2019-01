IU-Mérida alerta sobre el estado "lamentable" del alumbrado público en San Lázaro

Izquierda Unida-Mérida ha exigido este viernes al equipo de Gobierno que "actúe" para solucionar el "gravísimo problema" de falta de iluminación que sufren los vecinos de la barriada de San Lázaro.

Y es que, según informa la formación izquierdista en una nota de prensa, en la actualidad, "la inmensa mayoría de las calles que forman parte de la barriada de San Lázaro no disfrutan de servicio de alumbrado público, debido a que en la práctica el barrio está a oscuras, y de hecho este servicio no prácticamente no existe".

Además, según IU-Mérida, "la situación del alumbrado público en este barrio va mucho más allá de la precaria situación en la que este servicio se presta en el conjunto de la ciudad, que cuando menos podemos calificar de insuficiente".

Resulta, a su entender, "lamentable que cientos de emeritenses no puedan disfrutar de un servicio público esencial, como es de tener suficientemente iluminadas las calles del barrio en el que se desarrolla buena parte de su vida diaria".

"La patética situación que sufren los vecinos de este barrio con respecto al lamentable estado de conservación del alumbrado público, -o mejor de dicho, su inexistencia- es tan solo uno más de los problemas de precariedad, convivencia y exclusión que en mayor o menor medida sufren una parte relevante de sus vecinos, más allá del consabido problemas derivados de la situación del barrio como uno de los principales de centros de distribución de drogas de nuestra región", ha lamentado.

En estos términos, IU-Mérida ha subrayado que "los problemas de convivencia y exclusión que sufre esta zona de nuestra ciudad, pueden dificultar el correcto mantenimiento de los equipos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento, lo que -por otra parte- no exime de la obligación del Ayuntamiento de garantizar un alumbrado público en condiciones dignas, una circunstancia que a la vista de los hechos no se produce".

A estos efectos, la formación izquierdista ha indicado "el deber del Ayuntamiento para garantizar una adecuada prestación de un servicio esencial, y que está recogido como competencia propia de todos los ayuntamientos".

"En este caso de Mérida tiene como principal responsables para su prestación y mantenimiento a ENDESA INGIENERÍA S.L.- ENEL SOLE SRL, como concesionaria del servicio de alumbrado exterior de la ciudad de Mérida, desde su privatización en el año 2012", ha recordado.

Por tanto, a su entender, "resulta evidente que la situación actual supone un incumplimiento del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria de sus deberes respectivos, pues si bien podemos señalar a empresa concesionaria como responsable de esta situación".

Por su parte, insiste en que "el Ayuntamiento tiene la obligación de hacer cumplir las obligaciones a las que debe hacer frente concesionaria, en la prestación de un servicio por el que cobra cerca de y millón y medio de euros al año".

En definitiva, para IU-Mérida, "la dejación de funciones del Gobierno municipal y de la empresa responsables de la gestión del servicio tiene como consecuencia que los vecinos de la barriada de San Lázaro un servicio público de alumbrado digno, lo que entendemos que es impropio de cualquier ciudad, y de cualquier gobierno", ha sentenciado.