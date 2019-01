Agotadas las entradas para el concierto de Vanesa Martín en el Teatro Romano de Mérida

Las localidades para el concierto de la cantante Vanesa Martín el próximo 13 de septiembre el Teatro Romano de Mérida, enmarcado en el Stone & Music Festival, se han agotado.



En concreto, este concierto se enmarca en la gira "Todas las mujeres que habitan en mí", con la que la cantante vuelve al directo después de un tiempo de descanso tras la exitosa "Munay", una de las giras más importantes del año pasado en España de la que pudieron disfrutar más de 200.000 personas.



La mayoría de localidades se adquirieron en las primeras horas de venta, quedando las últimas semanas entradas sueltas hasta agotarse. Se trata del primer 'sold out' de la presente edición del certamen musical emeritense, aunque "no será el último en los próximos días", tal y como ha vaticinado el director del mismo, Carlos Lobo.



Así pues, según informan desde el festival, algo parecido está ocurriendo con el concierto de Malú, previsto en el teatro emeritense el próximo 20 de septiembre para el que sólo quedan "algunas localidades sueltas".



Las entradas para todos los espectáculos están a la venta en la taquilla física ubicada en el hotel Ilunion Mérida Palace y a través de la web oficial stoneandmusicfestival.com.



"Hemos vuelto a dar un giro de tuerca a la programación, intentando satisfacer las demandas del público y contando con una respuesta más que positiva a ocho meses aún del inicio del certamen", afirma Carlos Lobo, quien asegura que en los próximos días se completará el cartel con nuevos artistas confirmados "que vendrán a completar una lista de cantantes de éxito nacional e internacional", apostilla Lobo.



Además, hay que recordar que Hombres G, que abrirán el certamen el 30 de agosto, sacarán nuevo disco la próxima primavera por lo que "les colocará como uno de los grupos de moda de este 2019", apunta Lobo. El resto de conciertos ya ha superado el 50% de localidades adquiridas en venta anticipada.



Así, están también confirmados los conciertos de Gloria Gaynor, el 31 de agosto; Disney in Concert con la Orquesta de Extremadura, el 8 de septiembre; y Umberto Tozzi, el día 14 de septiembre.



El objetivo de la organización del evento es superar las cifras de la pasada edición, con presencia de público de hasta 35 nacionalidades diferentes donde Portugal, Francia, Reino Unido y EEUU fueron tras España los países con mayor presencia en el certamen, en cuanto a espectadores.