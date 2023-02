Arranca la Alianza Europea de Universidades EU GREEN

Entre el 30 de enero y el 3 de febrero, se celebra el lanzamiento de la Alianza Europea de Universidades EUGREEN, European Universities Alliance for Sustainability: responsible GRowth, inclusive Education and Environment (https://www.eugreenalliance.eu/), que lidera la Universidad de Extremadura junto con otras ocho universidades europeas: University of Gävle (Suecia), Wroc?aw University of Environmental and Life Science (Polonia) , Universitá di Parma (Italia) , Université D’Angers (Francia) , Universidade de Évora (Portugal), Otto von Guericke Universität Magdeburg (Alemania), ATU(Irlanda) y Universitatea din Oradea (Rumania).

La Alianza ha sido seleccionada con una puntuación de excelencia por la Comisión Europea como uno de los cuatro únicos ganadores de la iniciativa “European Universities” para iniciar su cooperación este año.

En julio de este año, fue cuando “EU GREEN European Alliance” ganó la convocatoria “European Universities”, iniciativa impulsada y financiada por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, por el que recibió 14,4 millones de euros para cooperar en educación, investigación e innovación en beneficio de los estudiantes, los docentes y la sociedad.

El proyecto aprobado por la Comisión Europea tiene una duración de 48 meses, fecha en la que será evaluado para renovar este sello de calidad.

EU GREEN tiene como objetivo estratégico la creación de un nodo europeo de educación, investigación, innovación y servicio a la sociedad, uniendo sus fortalezas a la industria, a la sociedad civil y autoridades públicas.

En el marco de la inauguración oficial, los rectores de las 9 universidades que forman parte de la Alianza se han desplazado hasta Cáceres y han participado en el acto conmemorativo de Santo Tomás de Aquino, este lunes 30 de enero.

Junto a ellos, se encuentran 10 rectores de universidades ucranianas que han sido invitados a raíz de un proyecto de cooperación del Gobierno de Polonia, y a través de la universidad de Wroclaw, con el objetivo de simbolizar que las universidades son clave para educar en derechos humanos, paz y solidaridad (Zhytomyr Polytechnic State University,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi, Odessa National Economic University, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,Dnipro State Agrarian and Economic University, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Uzhhorod National University, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University).

En la tarde del lunes, el Ayuntamiento de Cáceres acogió una sesión donde EU GREEN ha ejemplificado acciones de cooperación con las instituciones y sus territorios.

Durante estos días, los equipos de las universidades de la alianza trabajan de manera conjunta para establecer las bases del funcionamiento del consorcio y la estrategia conjunta que se seguirá en los próximos cuatro años.

Inauguración oficial

En la presentación e inauguración oficial, celebrada en la Antigua Escuela de Magisterio de Cáceres, han participado: Pedro Fernández Salguero, rector de la UEx, Antonio Hidalgo, exrector, Ylva Fältholm, rectora de Gävle, Rafael España Santamaría, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, José Manuel González Canino, director de la Unidad de Educación Superior del SEPIE y el alcalde de la ciudad, Luis Salaya.

“Es una oportunidad importante para visibilizar lo que hacemos en la Universidad de Extremadura y en la región extremeña, y para coordinar programas, a nivel europeo, docentes, de investigación y transferencia, porque es evidente que debemos adaptar nuestros planes formativos y nuestra oferta académica a lo que demanda la sociedad y las empresas”, señala Fernández Salguero.

“Con estas universidades, vamos a intentar montar planes formativos a nivel de postgrado y formación permanente para poder especializar más a los alumnos y adaptar los perfiles formativos a los perfiles que se demandan en el mercado laboral. Es una oportunidad única”, subraya.

Tras la inauguración institucional, se ha celebrado la sesión plenaria de la Alianza, en la que ha intervenido José Lorenzo Vallés, jefe de Unidad de Educación Superior Europea en la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, junto con Meritxel Chaves, coordinadora general de la Alianza CHARM-EU. El miércoles 1 de febrero se hará una presentación general de EU GREEN dirigida a los alumnos y al resto de la comunidad universitaria.

Todas las delegaciones de EU GREEN representan a universidades muy unidas a sus respectivos territorios y tienen características y objetivos similares: fomento del empleo juvenil, desarrollo sostenible del territorio, crecimiento y competitividad, la nueva generación de ciudadanos europeos, la recuperación social y económica postcovid, inclusión social, desarrollo científico, retos locales y globales, innovación de las competencias digitales… Trabajarán conjuntamente para conseguir estas metas comunes.

La iniciativa de 'Universidades Europeas' tiene como objetivo fortalecer las alianzas estratégicas entre universidades de la Unión Europea y aumentar la competitividad internacional dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

La Alianza EU GREEN convertirá, además, a la Universidad de Extremadura y a sus socios en universidades más competitivas, atractivas para terceros países, más innovadoras, flexibles y diversas, con un “valor diferencial europeo”.

La UEx se posicionará como un referente de cooperación innovadora y generadora de conocimientos a través de equipos europeos para hacer frente a los grandes desafíos sociales.