UEx participa en la XVI edición del programa de emprendimiento Explorer de Banco Santander

Banco Santander lanza, junto al Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y la Universidad de Extremadura, la XVI edición del programa Explorer, un programa de emprendimiento joven para proyectos en fase de preincubación de 10 países, sumando en esta nueva convocatoria a EEUU y Alemania.

En concreto, con una duración de 12 semanas, permite a los participantes conectar con una comunidad internacional, recibir formación online y presencial con metodología 'learning by doing', mentoría por parte de expertos, validar su idea de negocio y desarrollar las habilidades necesarias para transformarla en una solución viable y sostenible. El plazo de inscripción finaliza el 13 de diciembre.

Desde 2009 han participado cerca de 10.000 proyectos de Argentina, Brasil, Chile, México, España, Portugal, Reino Unido y Uruguay, según ha informado la UEx en una nota de prensa.

Dicho programa es, además, una comunidad internacional de networking basada en sesiones de resolución de dudas con expertos, alumni Explorer y la interacción en plataformas sociales.

En estos foros se afianzan conceptos como validación de los modelos de negocio, proyecciones financieras, creación de landing page o pitch comercial.

Además, los participantes hablan sobre emprendimiento y muestran sus ideas ante fundadores de startups y expertos de relevancia internacional.

El "momento cumbre" llega en el Explorer Trip, que en esta ocasión se organizará en Valencia y en el que durante una semana los emprendedores intercambiarán experiencias en un reconocido hub de innovación europeo y podrán interactuar entre ellos "in situ".

"La trayectoria ideal de un emprendedor dentro de Santander Universidades y de Santander X en particular comienza con Santander Explorer, que les aporta no solo las herramientas y el networking necesario para armar su proyecto con solidez, sino también la certeza de que emprender es no solo posible sino más viable de lo que creen", ha asegurado el director global de Emprendimiento de Santander Universidades, Diego Calascibetta.

Desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2009, Banco Santander ha apoyado casi 10.000 proyectos emprendedores. En la edición pasada, un total de 1.045 ideas de emprendimiento de 75 universidades se beneficiaron de las herramientas, las oportunidades de networking y la posibilidad de experimentar con el emprendimiento.

Asimismo, la participación femenina alcanzó el 42,6 por ciento, superando la media de convocatorias anteriores, que rondaba el 30 por ciento.

"La gente es muy generosa a la hora de dar feedback: todo el tiempo recibes nuevas ideas, nueva información que ayuda muchísimo al proyecto. Las personas que queremos cambiar el mundo estamos haciendo comunidad", ha explicado Grecia Pérez, participante en Explorer el año pasado con el proyecto Ellas Artes, centrado en crear una red de ayuda y consulta para mujeres artistas.

Por su parte, la directora ejecutiva de Explorer, Patricia Araque, ha señalado que el programa "no es solo un itinerario diseñado para aprender a navegar en las primeras etapas del emprendimiento, es también una oportunidad única para formar parte de una comunidad global llena de iniciativa e inquietudes".

"Por eso decimos que uno no participa en Explorer: se convierte en Explorer. Independientemente del recorrido de un proyecto, los Explorers salen del programa con una serie de habilidades y redes tremendamente útiles para su futuro, sean o no emprendedores", ha añadido.

Explorer forma parte de Santander X, una iniciativa global de emprendimiento de Banco Santander que ayuda a startups, microemprendedores y pymes a obtener formación y conectarles con los recursos que necesitan para crecer.