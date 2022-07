Arranca segunda edición de AlAguaCaceres dirigida, especialmente, a jóvenes de 8 a 16 años

El programa 'AlAguaCaceres' que organiza la Diputación de Cáceres, ofrecerá desde el 30 de julio y hasta el 4 de septiembre, una serie de actividades acuáticas en varios embalses y gargantas de la provincia cacereña, y dirigidas especialmente a jóvenes de entre 8 y 16 años.



En esta ocasión, rutas en Kayak, canoa o piragua, rutas en barco, barranquismo, vela, o paddle sup, river sup y river surf, son las actividades deportivas que se podrán disfrutar los fines de semana de este verano, en el marco del programa #AlAguaCaceres.



En concreto, se trata de un programa que pone en marcha el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres, y que se enmarca dentro del proyecto europeo Globaltur Euroace, cuyo objetivo es "el desarrollo económico a través de recursos turísticos y la cooperación transfronteriza" entre los territorios Euroace, que comprenden Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.



En este sentido, la diputada delegada de Turismo, Patricia Valle, presentado este martes los detalles de la segunda edición de este programa 'AlAguaCaceres' que, al igual que en pasado año, se desarrollará en los embalses de Alcántara, Valdecañas, Gabriel y Galán, Cedillo, Cancho del Fresno y Valdeobispo, y en las gargantas de La Vera y del Valle del Jerte.



"Se trata de un proyecto que tiene como objetivo fundamental el desarrollo económico y social con la puesta en valor de recursos culturales, históricos y medioambientales como es la lámina de agua y de una forma sostenible", ha explicado Patricia Valle, quien ha resaltado que "no se trata solo de disfrutarlas haciendo deportes sino también de hacer cohesión social y crear productos turísticos que nos permitan fomentar la economía de la provincia, siempre con el máximo respeto al medio ambiente"



Así, y con la supeditación a las regulaciones hidrográfica y restricciones que pudieran producirse, Patricia Valle ha recordado el "éxito" de la primera edición el pasado año 2021 y ha apuntado que "la Diputación de Cáceres, con la experiencia del Producto Turístico Náutico y la promoción del Turismo de Agua, lanza una nueva edición con una característica que la diferencia ya que se trata de una edición dirigida, especialmente, a público en edad escolar, entre 8 y 16 años".



En definitiva, el objetivo es que los participantes puedan "apreciar y valorar los recursos" de los que disponen la provincia de Cáceres, así como de educar en valores, que "el deporte sea el vínculo con esos valores en la educación de los jóvenes de la provincia".



Cabe destacar que las actividades son gratuitas y podrán realizarse previa inscripción, tras lo cual la selección de participantes se realizará por orden de recepción de solicitudes, hasta un número máximo de dos actividades por participante, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Los formularios de inscripción se abrirán 10 días antes de las actividades, y la empresa encargada de desarrollar el evento es PyH Experiences. Toda la información sobre el programa y las actividades así como los formularios para participar se pueden encontrar en la web www.alaguacaceres.com