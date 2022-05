CSIF Extremadura convoca huelga en Educación para el próximo 30 de mayo

Ep

Los delegados de CSIF han registrado este mismo jueves en la Delegación de Educación de la Junta de Extremadura y en la Delegación del Gobierno, la convocatoria de huelga para el próximo 30 de mayo.



Una huelga que, a juicio de CSIF Extremadura está "más que justificada", ya que hay "problemas graves" en las plantillas docentes, con "continuos cierres y reducción de plantilla" de centros públicos.



Cabe recordar que hace unos días, el sindicato reclamaba el "cese inmediato" de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, por el "menosprecio reiterado" a los profesores, que ya "no aguantan más esta situación".



De esta forma, señalaba CSIF que la gota que "ha colmado el vaso" de esta actitud de la consejera contra los docentes es el "anuncio por sorpresa, sin ningún tipo de consenso ni negociación", de la fecha de inicio del próximo curso escolar, que comenzará "de manera inédita" el próximo 6 de septiembre.



Una decisión que, según señaló CSIF a través de nota de prensa, supone "un claro desprecio a la labor docente", ya que con este adelanto del inicio de curso "no se tiene en cuenta la enorme dificultad y preparación que hay que realizar para comenzar el curso escolar con total garantía para toda la comunidad educativa".



Para el sindicato, la consejera de Educación, "a pesar de su antigua condición de docente, demuestra un desconocimiento absoluto de este intenso trabajo", a lo que se une que durante estos años, "no ha sabido, ni querido, escuchar los problemas de los docentes, a través de sus representantes sindicales, en las distintas mesas de negociación".



Como consecuencia de ello, CSIF Extremadura ya avanzó el pasado viernes que había comenzado a gestionar todos los trámites administrativos para convocar una huelga general de los docentes ante de final de curso, que finalmente tendrá lugar el próximo 30 de mayo.



También, ha lamentado, existe una "alta carga burocrática" de docentes y equipos directivos, además de la "falta de conciliación" de la vida laboral y familiar, del desarrollo curricular de la Lomloe o los "incumplimientos" del acuerdo firmado de las 18 horas lectivas, entre otras cuestiones.