Los residentes de la RUHC redactan un manifiesto contra la violencia de género

El texto recuerda que, en lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia machista y “entre todos y todas debemos intentar acabar con este dolor”. También destaca que no sólo duelen los golpes; cuando la pareja humilla o controla, eso también es violencia.

El manifiesto añade que “nos duele que los hijos sean una forma más de hacernos daño. Nos duele tener que luchar contra estereotipos machistas. Nos duele tener miedo por nuestras amigas cada vez que van solas a casa. Nos duele no poder ir relajadas por la calle porque no sabemos qué nos vamos a encontrar a unos metros. Porque todo tipo de violencia nos duele y nos afecta, y no sólo a nosotras, esto nos afecta a todos”.

Silvia y Paula han afirmado que el reto es cambiar a la sociedad y destruir el poder patriarcal, “la solución no es inalcanzable, hay que conseguir una educación feminista e inclusiva. Eduquemos en igualdad para que niños y niñas puedan crecer libres”.

Junto con ello, apelaron a que no se deje de gritar los nombres de las que ya no están y dar voz a las que no tienen el valor de alzar la suya.

La diputada Dolores María Enrique se dirigió a los jóvenes estudiantes para decirles que “ahora es el momento que tenéis para cambiar el futuro; la voz de los jóvenes es la que más fuerte suena y la más reivindicativa”.

Tras las intervenciones, se soltaron al aire globos violetas en recuerdo de todas las mujeres que han padecido y padecen la violencia de género.

Previamente, se visitó la exposición 'Mujeres en lucha', de Amnistía Internacional, instalada en el pasillo de entrada de la residencia.