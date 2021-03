Blas Cantó, Soraya Arnelas, Natalie Horler y Kate Ryan en campaña FruitVegetablesEUROPE

El cantante Blas Cantó -representante de España en el certamen de Eurovisión 2021, que acogerá la ciudad de Rotterdam (Holanda) a finales de mayo-, junto a Soraya Arnelas (participó en este concurso en 2009), Natalie Horner (aspirante de Alemania en 2013) y Kate Ryan (la opción de Bélgica en 2006 para el Festival), son los rostros conocidos que han rodado en Guadalajara el vídeo promocional de la campaña “CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You”.

La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE), generará todo un movimiento social a favor del consumo de frutas y hortalizas europeas.

FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL), que aglutina a más de 4.500 empresas de los principales países productores europeos, quiere poner en valor el trabajo esencial del sector realizado, durante la pandemia del COVID-19 y, generar un movimiento de apoyo a los agricultores europeos que promueva a su vez el consumo de frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea, frente a las importadas de terceros países, ha explicado el presidente del consorcio, Juan Marín.

La campaña de FruitVegetablesEUROPE, en la que participan organizaciones tan destacadas y representativas como Comité de Gestión de Cítricos, Afrucat, Freshuelva, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada/Esparrago Verde, +Brócoli, Alcachofa de España, Proexport, Asociafruit, Afruex, Apoexpa, Fedefruta y FEPEX, pretende llevar los mensajes de pertenencia y orgullo del sector a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica.

En este video promocional, se apela al sentimiento de pertenencia a Europa, a estar orgullosos del trabajo realizado por todo un sector durante los meses más duros de nuestra historia reciente.

Un reconocimiento al valor y el esfuerzo de miles de personas durante un tiempo muy complejo y finalmente una potente llamada a la acción: elegir los productos del campo de Europa.

“Gracias a esta campaña, generaremos un movimiento social de apoyo al sector de las frutas y hortalizas europeo; ensalzaremos el trabajo y el esfuerzo de los agricultores europeos; concienciaremos al consumidor la importancia de consumir productos europeos; y comunicaremos la fortaleza y la unidad del sector de las frutas y hortalizas europeas”, resume Marín.