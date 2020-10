Muestra virtual con obras seleccionadas en Certamen de Jóvenes Creadores de Badajoz

Dirigido a incentivar la labor creadora de las personas jóvenes, el Certamen JABA 2020 comenzó su XIV edición "de forma diferente a todas las ediciones anteriores" y, está abierto a la participación de jóvenes de Extremadura y Alentejo de 13 a 35 años "adaptados" a las circunstancias provocadas por la pandemia de la Covid-19 y que se ha aumentado la participación respecto a la anterior edición.

Así, todas las obras han sido presentadas a través del correo habilitado para el certamen y han sido evaluadas por el jurado de forma 'online' en las distintas especialidades convocadas, como son fotografía, fotoperiodismo, pintura, audiovisuales, escultura, diseño gráfico y cómic.

En concreto, se han registrado 165 solicitudes de participación, de las que 139 se han presentado a concurso y que supone más del doble de las creaciones en relación a las que concursaron en 2019, que fueron 65.

Además del mayor número de obras, ha destacado el consistorio, el jurado ha destacado la calidad de las mismas, que reúnen características "comunes" como la originalidad y que sean de creación propia, que no hayan sido premiadas con anterioridad, ni ser objeto de compromiso con terceros o temática y técnicas libres, excepto en diseño gráfico.

Las obras premiadas pasan a ser propiedad de la Concejalía de Juventud y las seleccionadas, que en esta edición han sido todas las presentadas, serán conservadas por la Concejalía para exposiciones en Extremadura y el Alentejo portugués hasta la siguiente convocatoria anual.

Todos los premios de personas mayores de edad están dotados con 800 euros, y que los de categoría junior, que corresponden a creaciones realizadas por jóvenes de entre 13 y 17 años, están dotados con 400 euros cada uno; en el marco de estos premios junior que pretenden ser un "incentivo" a la labor creadora y al desarrollo de la imaginación de los más jóvenes y a la formación en el ámbito artístico, teniendo en cuenta su edad.

En esta edición 2020, el Ayuntamiento de Badajoz cuenta con la colaboración de Fundación CB e Ibercaja y el tribunal ha evaluado las 139 obras presentadas, siendo la especialidad de fotografía, la que ha contado con un mayor número de obras, con 57. Esta edición también ha sido la que ha concedido un mayor número de menciones debido a la calidad de las obras, ha matizado.

PREMIOS Y MENCIONES

El Premio al Mejor Audiovisual ha sido para 'Un film perverso' de Carlos Lara López-Arza; el Premio al Mejor Cómic para 'Lawson' de Julio Lorenzo Caro y el Premio al Mejor Cómic Junior para 'Error' de Celia Rey con menciones honoríficas para 'Ad infintvm' de Alejandro Martín y 'GNC' de Felicia Lobo; mientras que el Premio al Mejor Diseño Gráfico JABA 2021 ha sido para 'Lettering en 3D' de Álvaro Domínguez y el Premio al Mejor Diseño Gráfico Junior JABA 2021 para 'Identidad compartida' de Julia Bautista.

Igualmente, el Premio al Mejor Diseño Gráfico Vive el verano 2021 ha recaído en 'Hang out' de Luis Romero Sánchez y también ha habido menciones honoríficas en Diseño Gráfico para 'Paradigma 21' de Carlos Alberto Rodríguez, 'Donde nace el arte' de Pablo Iglesias; 'Acho qué gazpacho' de Pablo Iglesias, y 'In the outside' de Luis Romero.

En Escultura, el Premio a la Mejor Escultura ha sido para 'Nada que esconder' de David Carballo y la mención honorífica para 'La doble cara de la masturbación femenina' de Candela Gallego; y en fotografía el Premio a la Mejor Fotografía ha premiado a 'Amazónicos' de Roberto Antonio Palomo y, en la categoría junior a 'La luz de Badajoz' de Celia Rey.

También se han concedido menciones honoríficas en la categoría de Fotografía para 'El éxtasis lo tuvo Santa Teresa' de Candela Gallego, 'Renacer' de María Isabel Domínguez, 'Si todos somos lo mismo, ¿por qué mi historia está mejor escrita que las otras?' de Blanca González y 'Espadañas de alma negra' de Pablo Iglesias.

El Premio a la Mejor Creación de Fotoperiodismo ha sido para 'Difunta correa' de Pablo Manzano; el Premio a la Mejor Pintura para 'Memoria 2' de Noel Salas y en la categoría junior para 'Deformación de la memoria' de Eva Flores, con menciones honoríficas para 'Estudio de planos' de Fátima Maqueda, 'Sources 1' de Álvaro Rodríguez y 'Al anochecer' de Adrián Polo, y en junior para 'Expectativas' de Celia Rey. Finalmente, el Premio Especial del Jurado ha recaído en 'El éxtasis lo tuvo Santa Teresa' de Candela Gallego.