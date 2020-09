Marea Verde se manifiesta en Cáceres en rechazo a "experimento vuelta al cole a ciegas"

La Marea Verde Extremeña se manifiesta este sábado, día 5, en Cáceres para rechazar el "experimento de la vuelta a ciegas" a las clases que a su juicio se va a aplicar en Extremadura, así como también para reivindicar una educación "pública, segura y de calidad".



Así pues, a las 10:30 horas se iniciará el recorrido de una manifestación para reclamar una vuelta "segura y de calidad" a las aulas, frente a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, y que concluirá en la Plaza Mayor de la capital cacereña.



A este respecto, a través de una nota de prensa, Marea Verde Extremeña incide en que a una semana para la "forzada apertura" de los centros educativos las distintas administraciones en materia educativa, en particular la Consejería de Educación y Empleo y la Junta de Extremadura, "no han hecho los deberes".



"A lo largo de seis meses, no se han implementado medidas de seguridad reales para evitar riesgos más que previsibles de salud pública, en medio de una segunda ola de contagios con nuevos ingresos en UCI y fallecimientos", asevera el colectivo, que añade que docentes, familias y alumnado son "cada vez más conscientes de ello conforme más conocen la realidad que les espera a la vuelta de la esquina".



Como viene siendo "costumbre" en sus movilizaciones, la manifestación transcurrirá con "todas las medidas de seguridad", en concreto, mascarilla, 1-2 metros de distancia interpersonal, evitando el intercambio de objetos y usando gel desinfectante.



ARGUMENTOS



Así pues, como argumentos para la convocatoria, la Marea Verde Extremeña señala que desde su "escasísima" inversión económica, la Junta "vuelca toda la responsabilidad sanitaria y educativa en los equipos directivos, que presentaron sus Planes antes del 31 de julio, día en el que la Administración regional publicó su primer Protocolo sanitario, aunque la lógica dice que debiera haberse hecho a la inversa".



Unos equipos que, según el colectivo, "siguen trabajando sin descanso, mientras la consejería desoye sus demandas de más espacio, más plantilla y más dotación económica para una educación presencial que es muy necesaria, y que precisamente por ello debe ser segura y duradera".



Unos equipos que "hoy constatan que el refuerzo de plantilla recibido es escasísimo, nulo o incluso negativo respecto al curso anterior y lo que sí reciben, como cada curso, son numerosas instrucciones confusas, atropelladas y tardías", añade.



En este sentido, recuerda la Marea Verde Extremeña que el pasado 1 de septiembre, la Consejería de Educación publicaba un nuevo protocolo que "invalidaba" el anterior, "lleno también de medidas que el papel aguanta, pero que son imposibles de aplicar en un centro real sin voluntad política de inversión".



"Desde ese día, las/los docentes (excepto las/los interinos que se contratarán, como cada curso, justo el día antes del inicio) están comprobando que la situación real es muy distinta de la que el gobierno regional cuenta en prensa, incrementando con ello su sensación de incertidumbre, inseguridad y preocupación por su salud y por la salud del objeto de su vocación: su alumnado", subraya.



Así, según la Marea Verde Extremeña, en los claustros iniciales, "se les ofrece prestarse voluntarios/as para ser miembros y coordinadores de un equipo Covid y responsabilizarse y ejecutar un Plan de Contingencia sin validar por la consejería, sin haber recibido la más mínima formación sanitaria y con la Atención Primaria que asiste a los centros educativos colapsada y sin consultas presenciales ni urgencias".



Un profesorado cuya vocación, incide, han puesto "en duda públicamente" distintos cargos políticos regionales y nacionales, unos cargos que "les entregan medallas que no resuelven problemas, sino que sólo sirven para lavar la imagen de quien la entrega". "El personal no docente (entre el que no se encuentra ni un sanitario), también espera con incertidumbre e inseguridad su futuro y condiciones de trabajo", advierte.



ABSENTISMO



En el mismo sentido, según la Marea Verde Extremeña, son "muchísimas y cada vez más" las familias que se sienten "amenazadas de persecución por absentismo", cuando "en estas condiciones y en plena segunda ola de contagios se plantean salvaguardar la salud y no llevar a sus hijas/os al centro para pasar al menos cinco horas al día en aulas con 20, 25 ó 30 alumnos/as, por la que pasarán docentes que recorrerán cada día cinco de esas aulas".



"Un miedo por la salud de sus hijos/as cuando conocen que la ausencia de espacios no permitirá respetar la distancia de 1,5 metros o que la consejería no piensa dotar de mascarillas al alumnado, quedando en manos del azar el porcentaje de uso adecuado de las mismas en el centro", añade el colectivo.



"Con la tasa de contagio de este virus que sigue causando estragos y estas condiciones en los centros, parecen empujarnos a unos y otros a una vuelta a las aulas con enormes carencias sanitarias, ampliamente reducibles con voluntad e inversión, tratando a la comunidad educativa como poco más que objeto de experimento sanitario, con graves riesgos y consecuencias para la salud del conjunto de la sociedad extremeña y para la educación de nuestro alumnado", lamenta.



PETICIONES



Con ello, la Marea Verde Extremeña reclama de forma "urgente" y previa a la apertura de centros, en concreto, bajada a ratios de 15 alumnos/as por aula, y ratios menores en Infantil, "de acuerdo con las recomendaciones y normativa sanitarias y para una mayor calidad educativa".



También pide la ampliación "sustancial" de plantilla docente en todas las etapas, que permita evitar la itinerancia de docentes entre aulas y centros y atender a la diversidad del alumnado; así como la ampliación de plantilla no docente, tanto de servicios complementario habituales, así como la incorporación de personal sanitario cualificado en cada centro educativo.



De igual modo, reivindica el aprovechamiento de espacios públicos y privados existentes para uso educativo, para permitir desdobles, distancia de 1,5 metros y lavado frecuente de manos en los aseos; así como también la dotación a los centros educativos de "suficientes" medios materiales para garantizar el cumplimiento de las medidas higiénicas de todo el alumnado y trabajadores.



Reclama, igualmente, una vuelta "escalonada", que permita gestionar "poco a poco" los riesgos sanitarios; así como voluntariedad de elección de la asistencia presencial por parte del alumnado y las familias, "hasta que la Consejería de Educación certifique con su firma la seguridad exigida en cada etapa, asumiendo la responsabilidad en caso de contagios por planificación sanitaria insuficiente".



Finalmente, pide medidas "reales" para la conciliación familiar para permitir "mayor flexibilidad" del sistema educativo, tanto para educación presencial como en caso de cuarentenas parciales o completas en los centros.