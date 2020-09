La EBAU de septiembre comienza con "normalidad" en la UEx

Ep.



La convocatoria de septiembre de la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) ha comenzado este martes, 1 de septiembre, en la Universidad de Extremadura (UEx) con "absoluta normalidad" en las seis sedes, aunque se han dado "situaciones mucho más complejas que en julio, a pesar de que el número de estudiantes es muchísimo más inferior, derivadas del nivel de contagio que hay ahora mismo".



Así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Organizadora EBAU y vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Yuste, quien ha detallado que hay "dos estudiantes que no han podido presentarse por causas derivadas del Covid", a quienes van a intentar evaluar, con un "examen diferente", los días 9 y 10 de septiembre si dan dos PCR negativos.



En declaraciones a los medios, Yuste ha asegurado que estos dos estudiantes "no han dado positivo" sino que "están en pueblos confinados o bien tienen algún familiar que ha dado positivo" y están esperando a que pasen las dos pruebas PCR. "Ninguna de las dos personas ha dado positivo", ha remarcado.



Así, ha asegurado que para esta convocatoria extraordinaria hay 791 matriculados y que en la misma se han "mantenido todas las medidas de seguridad" que se adoptaron en julio porque "funcionó".



Igualmente, la presidenta de la Comisión Organizadora EBAU ha especificado que esta convocatoria "ha sido más complicada porque ha habido pueblos que estaban confinados" y tenían "algún estudiante de esos pueblos" por lo que han tenido que contactar con ellos y con directores de centros educativos.



"Pero bueno, como digo, todo controlado excepto dos personas derivadas de Covid y otra hospitalizada por otras circunstancias que intentaremos hacerles los exámenes entre el 9 y 10 (de septiembre)", ha sostenido. En este sentido, ha afirmado que no ha habido que cambiar "nada" porque el protocolo "recogía todo este tipo de circunstancias", tanto el del ministerio como el de la UEx.



Por su parte, el presidente del tribunal calificador EBAU, José Antonio Pariente, ha explicado que el primer examen con el que se ha iniciado esta convocatoria de septiembre es Lengua y Literatura y que las pruebas se prolongarán hasta este jueves.



A este respecto, ha indicado que esperan tener las "notas provisionales" el viernes 11 de septiembre, tras lo cual se abre el periodo de reclamaciones y "la nota definitiva estará el 18 de septiembre".



Igualmente, ha señalado que en la convocatoria de julio "disminuyó el número de aprobados" que estuvo "en torno al 90 por ciento de aprobado" cuando suele ser del "95 por ciento". "Hay que tener en cuenta que también el número de alumnos que se presentaron fue muy superior e incluso se presentaron alumnos que llevaban una o dos asignaturas suspensas de bachillerato", ha detallado.



ESTUDIANTES



Por su parte, algunos de estos alumnos que hoy se han presentado a esta evaluación, han coincidido en que las medidas adoptadas para que puedan hacer la EBAU están "bien" aunque "es más incómodo" pero "se deben tomar" porque si "se descontrola" no van a poder tener clases presenciales.



Del mismo modo, han señalado que las medidas son "acertadas" porque en la situación actual "hay que tener cuidado" para que "no vaya a más" ya que no quieren "estar otra vez confinados".



VUELTA A CLASE EN LA UNIVERSIDAD



Por otra parte, preguntada por cómo será la vuelta a clase para los estudiantes de la UEx, Rocío Yuste ha destacado que "por ahora" empiezan "con presencialidad"y ha detallado que van a intentar "replicar" lo que se está haciendo en las pruebas de la EBAU: llegadas escalonadas, "siempre las mascarillas", limpieza de manos y distancia de dos metros entre estudiantes.



Además, ha asegurado que tienen un "plan b de contingencia" por si tienen que volver "a la virtualidad"; "llevamos muchos meses trabajando para esta vuelta a clase y empezar el día 9 e ir adaptándonos a las circunstancias".



En cuanto al número de alumnos matriculados para este próximo curso, Yuste ha dicho que aún no tienen la cifra pero ha señalado que ha habido un "incremento" en el número de prescripciones ya que se han hecho "11.000" que son "2.000 más de las que hemos tenido el año pasado". "Si eso va a suponer una subida, no lo sabemos, tenemos que esperar a los números", ha matizado.



Finalmente, sobre reuniones con los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz por el tema del transporte público para los estudiantes universitarios, ha dicho que este miércoles, día 2, hay un encuentro con el consistorio cacereño mientras que con el pacense "ya están en contacto" y "se está trabajando mano a mano".