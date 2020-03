Educación y UEx se reúnen este viernes para cerrar las fechas de la EBAU en Extremadura

Ep/Rd

El órgano está formado por representantes de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Consejería de Educación y Empleo, celebrará este viernes una reunión telemática en la que se pretende poner fecha a las pruebas en la comunidad autónoma.



Así lo ha indicado la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, tras una reunión con los cinco sindicatos mayoritarios del ramo para trasladarles los contenidos de la conferencia sectorial celebrada este pasado miércoles, y en la que el Ministerio y las Comunidades Autónomas acordaron celebrar la EBAU en una entre los días 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria se celebre hasta el 10 de septiembre.



De esta forma, Gutiérrez ha señalado que espera poder cerrar las fechas concretas este mismo viernes para dar la mayor certidumbre posible a los alumnos que quieran presentarse este año a la EBAU.



Ha recalcado que unas pruebas cuyos contenidos se flexibilizarán, y además se darán más opciones en la elección de los temas, para no perjudicar a los alumnos que este año tienen que realizar las pruebas de acceso a la universidad.



En este sentido, Gutiérrez ha señalado además que las universidades no asignarán sus plazas antes del 25 de septiembre, teniendo así en cuenta que las pruebas extraordinarias se celebrarán en ese mismo mes.



Por otra parte, ha insistido en que los alumnos de Formación Profesional (FP) tendrán garantizada la posibilidad de titular para que puedan continuar con otros estudios y acceder a la universidad.



Para ello, se han adoptado cambios que afectan a la parte práctica, de modo que en la FP ordinaria se ha reducido las horas al mínimo, y se amplía el plazo para su realización hasta el mes de julio a la espera de que pudiera producirse una nueva prórroga del estado de alarma.



A su vez, para los alumnos de FP Dual, teniendo en cuenta que las prácticas se realizan en muchas empresas que actualmente se encuentran cerradas o que no se cumplen las condiciones para que las pueda realizar el alumnado, se baraja la posibilidad de que este curso se pueda convertir en una formación profesional FCT ordinaria.



Gutiérrez ha informado acerca de la supresión de las pruebas de diagnóstico tanto en Primaria como en Secundaria, porque consideran que es "imprescindible" que los profesores se centren en estos momentos y se dediquen a la atención de los alumnos y de las familias, que es la "prioridad y la urgencia" ahora con el nuevo modelo de enseñanza a distancia.