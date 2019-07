Clínica Podológica de la UEx ofrece consejos para evitar patologías en los pies en verano

La Clínica Podológica de la Universidad de Extremadura (UEx) ha ofrecido una serie de consejos para evitar patologías y lucir unos pies "perfectos" este verano, como ser "muy meticulosos" con la higiene de la zona afectada cuando sale una ampolla, mantener una buena hidratación e higiene del pie para prevenir grietas sequedad o pigmentaciones oscuras en los talones o una higiene diaria con agua y jabón neutro para evitar los hongos.



Así pues, la doctora Beatriz Gómez, profesora del Grado de Podología de la Clínica Universitaria de Podología de la UEx, ha explicado que al podólogo hay que acudir "siempre" y que no se debe esperar a tener alguna lesión, ya que la mayoría de las veces "esto hace más tedioso el tratamiento, alargándolo en algunos casos e imposibilitándolo del todo en otros", así como que, en concreto, en verano es importante hacerlo antes del cambio de calzado.



Y es que se trata de una época del año en la suelen aparecer ampollas o roces al cambiar de calzado, y ante lo cual, ha indicado que son mecanismos de defensa de la piel ante una "agresión" como el material duro de un zapato nuevo o las cinchas de una sandalia, por lo que lo "ideal" sería evitar que la ampolla aparezca y, en caso de estar presente, ser "muy meticulosos" con la higiene de la zona afectada, evitar el roce en la zona hasta que cure y "nunca eliminar la piel que queda (aparentemente muerta) tras drenar el líquido de la vesícula".



Igualmente, ha agregado que las grietas, la sequedad o las pigmentaciones oscuras en los talones al no ir protegidos por el calzado en verano son fruto de una deshidratación progresiva de la piel, por lo que se debe mantener una buena hidratación e higiene del pie para evitarlo; sobre lo cual ha advertido de que la piel del cuerpo no es igual de gruesa que la de los pies y que, por eso se deben usar cremas específicas y con altos contenidos en urea.



PEDICURA, PIEDRA PÓMEZ Y HONGOS



En relación al esmaltado permanente y a la pedicura estival, Beatriz Gómez ha resaltado que cualquier tipo de esmaltado es perjudicial para la uña dado que los componentes del esmalte son lesivos para su composición natural, lo que hace que perjudique su salud y terminen deteriorándola.



"Cuanto más tiempo pintadas, más tiempo está agrediendo el esmalte a la uña y por tanto los daños serán más graves", ha manifestado, para añadir que los daños son "irreversibles" y que, para volver a tener la uña en "perfecto estado es necesario cambiarla".



También ha sostenido que "nunca" se debe "indagar en casa para intentar eliminar durezas" puesto que el mal uso de instrumentos no homologados, materiales cortantes o demás, pueden provocar lesiones al no ser utilizados adecuadamente, y que lo recomendable es acudir a un profesional cualificado, "el podólogo y ningún otro", para que lleve a cabo esta labor, según informa la Universidad de Extremadura en una nota de prensa.



Sobre el uso de la piedra pómez, ha dicho que permite eliminar mediante procedimientos mecánicos la capa más superficial de la piel o piel muerta, pero que "a veces es tan superficial que es insuficiente para notar la mejoría que buscamos" y "es necesario recurrir a otro tipo de aparataje específico para poder conseguir los resultados deseados".



Finalmente y de cara a los hongos en verano, ha apuntado en que se pueden evitar manteniendo una buena higiene diaria con agua y jabón neutro y haciendo especial hincapié en los pliegues y entre los dedos, "sobre todo siendo muy minuciosos con el secado posterior" puesto que el exceso de humedad en los pliegues predispone la aparición de hongos.

También se debe usar una toalla específica para secar los pies y evitar caminar descalzo sobre zonas comunes y húmedas, como piscinas, gimnasios o vestuarios para evitar contagios.