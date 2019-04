Universitarios del grupo G9 debaten en concurso en Asamblea sobre renta básica universal

Ep.

Estudiantes del grupo G9, integrado por nueve universidades públicas españolas, se han reunido en Mérida desde el pasado miércoles, 3 de abril, hasta este viernes, día 5, para participar en la XI Liga de Debate Interuniversitario del G9, centrada este año en si se debe implantar o no en España la renta básica universal y cuya final alberga la Asamblea de Extremadura.



En concreto, este viernes se disputará la fase final entre las universidades de La Rioja y Castilla La Mancha, quienes debatirán para alzarse con el primer premio, dotado con 2.000 euros y el segundo, de 1.000 euros.



De esta forma, la fase final ha sido presentada por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; el secretario general del G9, Jorge Martín y el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, quien ha calificado como "un honor" el hecho de que la UEx sea la anfitriona del certamen en esta edición.



Asimismo, Hidalgo ha destacado que esta iniciativa "reafirma el compromiso" de las universidades con la formación "integral" de los estudiantes a través de la adquisición de competencias que, según ha dicho, "no se imparten en las aulas pero forma parte "esencial" del currículum del alumno.



En este sentido, ha resaltado que este tipo de certámenes debería fomentarse socialmente como "la mejor manera" de construir una sociedad "realmente comprometida con su progreso", ha indicado.



Por su parte, Blanca Martín ha señalado que este tipo de actividades son el "fiel reflejo de la apuesta" por las universidades públicas y ha reconocido el trabajo realizado por los participantes, procedentes de las universidades de Cantabria, Castilla la Mancha, Islas Baleares, Murcia, Oviedo, País Vasco, la Pública de Navarra, Zaragoza y Extremadura.



DESARROLLO DE LA LIGA DE DEBATE



Por otro lado, cabe destacar que el Grupo 9 de universidades (G9) es una asociación constituida en 1997 e integrada por las universidades públicas españolas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas.



Así, cada uno de los grupos está integrado por alumnos de diversas disciplinas como Medicina, Derecho, Química o Magisterio y, entre todos ellos, deben plantear sus argumentos como grupo para defender el tema tratado.



En este caso, el tema central ha sido la posibilidad de implantar la renta básica universal, un aspecto que unos grupos han tenido que defender y otros rechazar con argumentos solventes capaces de convencer al jurado.



En este sentido, Antonio Hidalgo ha resaltado la "versatilidad" de los participantes para defender la postura asignada al tiempo que ha señalado que, si este tipo de concursos hubiese existido cuando él estudiaba, no se habría presentado ya que, según ha dicho, es "muy vehemente" en sus convicciones y le sería "muy difícil" defender un posicionamiento que no comparte, ha indicado.



Por otra parte, junto a los dos primeros premios por grupos, se ha otorgado el galardón de 'Mejor Discurso' al estudiante de la Universidad de Oviedo Jorge Rodríguez Sánchez, un reconocimiento dotado con 250 euros que valora la capacidad de oratoria y el desarrollo de habilidades personales de búsqueda de información, análisis y expresión oral.



GRUPOS FINALISTAS



Por otro lado, uno de los integrantes del grupo finalista de La Rioja y estudiante de Derecho, Erik Martínez, ha destacado que la competición ha sido "muy dura" así como que cada compañero ha aportado su punto de vista desde su formación universitaria con el fin de alcanzar argumentos "válidos", ha indicado.



Además, Erik Martínez ha remarcado la "importancia" de aprender a hablar en público, algo que, según ha dicho, "se debería inculcar desde pequeños y fomentar su mejora" a través de actividades como este certamen que "beneficia en última instancia a los alumnos", ha afirmado.



Por su parte, la estudiante de Magisterio e integrante del grupo finalista de Castilla la Mancha Maria Jabega, ha señalado que, aunque "no es muy habitual" la presencia de estudiantes de enseñanza en este tipo de certámenes, es "muy importante" que los docentes sepan hablar en público para enfrentarse en un futuro a sus alumnos.



Junto a los grupos finalistas, uno de los participantes por la Universidad de Extremadura David del Pozo ha explicado que el grupo extremeño ha estado compuesto por estudiantes de Medicina, Física, Matemáticas o Ingeniería, un predominio de la ciencia que ha supuesto, según ha dicho, "un hándicap" que les ha llevado a no clasificarse para la fase final.