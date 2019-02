Aprobada ley para mejorar condiciones térmicas y ambientales de centros educativos región

Ep.



La Asamblea ha aprobado este jueves la Ley para la Mejora de las Condiciones Térmicas y Ambientales de los Centros Educativos Extremeños mediante Técnicas Bioclimáticas y Uso de Energías Renovables.



Esta ley ha contado con los votos a favor del PSOE y Podemos, con la abstención del PP y Ciudadanos y el voto en contra del diputado no adscrito Juan Antonio Morales.



El pleno de la cámara legislativa regional ha sustanciado este jueves el debate y votación de un total de 28 enmiendas parciales presentadas por el PP y el diputado Morales, que han sido rechazadas todas.



CONTENIDO DE LA LEY



Cabe destacar que esta ley viene tras el consenso alcanzado de forma previa ente el PSOE y Podemos, grupos que han incorporado al dictamen de dicha norma 27 enmiendas parciales, dos de Podemos y 25 del PSOE.



La finalidad de la norma es asegurar las condiciones de confort higrotérmico, así como las de calidad y renovación del aire, de los centros educativos públicos extremeños mediante el desarrollo dedeterminadas actuaciones que contengan la aplicación de técnicas prioritariamente bioclimáticas y de energías renovables.



Asimismo, la norma establece la obligación de la Junta de Extremadura de realizar, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la elaboración de la guía técnica descrita, una auditoría energética de los centros educativos públicos extremeños para dotarlos de un certificado de eficiencia energética y establecer las previsiones para lacorrección de las situaciones de disfuncionalidad e ineficiencia energéticas.



Por su parte, se contempla el deber del Ejecutivo de confeccionar, en el plazo de doce meses, un plan de mejora de la eficiencia energética para cada centro de titularidad pública, una vez obtenida la certificación energética anteriormente descrita.



Asimismo, cabe destacar que la programación plurianual de inversiones en centros educativos públicos, para la que se tomarán en consideración los planes de eficiencia energética de cada centro.



TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la diputada del PSOE Lara Garlito ha mostrado su satisfacción de estar en un "contubernio", como ha criticado el PP, para mejorar la eficiencia energética de los centros educativos, una mejora que se extenderá a los trabajadores y escolares, ha dicho..



Así, ha valorado los pasos dados entre PSOE y Podemos en la "buena dirección" a la hora de alcanzar la calidad educativa en esta norma, como por ejemplo, la publicación de una guía de recomendaciones técnicas que se publicará en 2019, una auditoría energética de centros educativos que se realizará en 18 meses o un plan de mejora que se realizará en doce meses.



Por ello, Garlito ha resaltado que, en la consecución de objetivos como la reducción del consumo energético o en la mejora del confort higrotérmico, las energías renovables y la adecuación ambiental son los mejores instrumentos para alcanzar los mismos.



La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos Irene de Miguel ha valorado que esta ley nace con la intención de acabar con el calor y el frío en la aulas de la región y motivada por las quejas de la comunidad educativa ante temperaturas extremas.



Así, ha incidido en que la mayoría de los centros educativos fueron construidos sin basarse en criterios de eficiencia, además de añadir que la transición energética es una realidad y la responsabilidad como legisladores asumir esta cuestión, por lo que empezar con los centros educativos no solo es una "oportunidad sino un deber".



También ha lamentado que al aceptar las enmiendas socialistas la ley presentada inicialmente por Podemos, que era "pionera" y que hubiera situado a la región "a la vanguardia", haya sido rebajada



Por su parte, la diputada del PP Pilar Pérez ha afeado que con el pacto entre PSOE y Podemos "se ha cerrado la puerta al diálogo", además de considerar que la misma "ha nacido muerta", ya que la misma debería haber contado un sustento económico que no tiene.



Por ello, su grupo ha presentado enmiendas a la norma con la intención de dotar de financiación esta ley, para que las mejoras lleguen a todos los centros sin discriminar a los concertados, para corregir errores estilísticos y plazos, además de para suprimir la intervención de Agenex.



En esta línea, ha criticado el "contubernio" entre el PSOE y Podemos, además de añadir que en el día de hoy se asiste a la "puesta en escena de una obra teatral" entre ambos partidos en la que, como ha dicho, ellos "la crearon y ella solo se murió", además de considerarla un "Elysium 2 en versión infraestructuras educativas".



Finalmente, el diputado no adscrito Juan Antonio Morales ha defendido en pleno ocho enmiendas parciales que buscan introducir que no se descarte la energía eléctrica tradicional y que "no se supedite todo" a las energías renovables.



En su intervención, Morales ha considerado que esta ley quedará "en papel mojado", porque necesita, ha dicho, 500 millones de euros y la región "no los tiene", además de considerar que es una ley "electoralista de los partidos de izquierda".



También ha dicho que, en su opinión, esta ley es una "forma de engañar a los extremeños", a los que se les está diciendo lo que se quiere hacer aun no teniendo dinero, por lo que ha sostenido que no quiere ser "cómplice de una farsa".