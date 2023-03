Vara: Avances en accesibilidad han mejorado la comprensión de personas con discapacidad

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este jueves los logros alcanzados durante los últimos años en materia de accesibilidad para mejorar la comprensión de las personas con discapacidad en la región.

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones en Badajoz durante su intervención en la inauguración del Congreso Internacional de Accesibilidad Cognitiva, organizado por Plena Inclusión, donde ha señalado que "en la carrera de la vida, lo importante es poder recorrerla juntos".

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha resaltado la importancia de la igualdad para construir una sociedad "más justa e inclusiva", de manera que permita "darles a aquellos que les cuesta más correr un conjunto de bienes, productos, servicios, herramientas, instrumentos y estrategias que les permita poder correr".

Y para ello, según ha incidido, es "fundamental entender y comprender", a través de la accesibilidad cognitiva. Una apuesta del Ejecutivo extremeño que "inició el camino por una causa justa" en defensa de los derechos e intereses de las personas con discapacidad junto a organizaciones del Tercer Sector como CERMI Extremadura.

Así, el presidente autonómico ha subrayado "las pequeñas grandes cosas" que se han hecho a través de "proyectos transformadores del mundo en el que vivimos", facilitando "los instrumentos necesarios para que cualquier persona pueda entender y comprender" el mundo que nos rodea.

Durante su intervención, Fernández Vara también ha valorado la puesta en marcha de la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Extremadura (OACEX), una acción que "forma parte del camino" que debe ser concebido como "un disfrute, contribuyendo a generar y a luchar por causas justas para lograr una sociedad mejor".

Además, el máximo mandatario extremeño ha destacado que "todos esos proyectos que se han ido construyendo y que son todos juntos una gran historia de éxito la gran oportunidad" para lograr la accesibilidad cognitiva.

"Los países más prósperos no son aquellos con las rentas per cápita más altas, sino aquellos que tienen las rentas per cápita mejor distribuidas", ha aseverado Fernández Vara, según informa la Junta en una nota de prensa.

Precisamente, a colación de esto último, el jefe del Ejecutivo regional ha advertido que "aún queda mucho por hacer", por lo que ha instado a caminar juntos "hacia la dirección correcta" para garantizar la accesibilidad universal. Junto al presidente extremeño, han asistido también a este acto la directora general de Accesibilidad y Centros, María Ángeles López Amado; la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias, Carmen Núñez, y el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado.