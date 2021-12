CEADE muestra su satisfacción por que se recupere la ampliación de horario en Navidad

La Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE) ha mostrado su satisfacción por la resolución publicada este jueves en el DOE por la cual se autoriza la ampliación del horario de cierre de los establecimientos públicos por motivo de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Y es que, en opinión de la nueva patronal extremeña, "es una buena noticia para el sector hostelero" que, además, era "muy esperada y necesaria", puesto que se entendía que ante las circunstancias actuales "no había motivos para no recuperar esta tradicional ampliación de horarios en Navidad".

Así pues, CEADE ha incidido en que la hostelería ha sido uno de los sectores más castigados durante la pandemia, a pesar de haber sido uno de los que más esfuerzo ha realizado de adaptación.

A su entender, "habría sido totalmente injusto que no se produjera esta ampliación con los actuales índices de incidencia, con los porcentajes de vacunación y con las medidas que están aplicando bares y restaurantes".

De este modo, a través de una nota de prensa, ha asegurado que "todo lo que sea bueno para los empresarios y autónomos siempre será acogido con satisfacción desde la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura".

No obstante, CEADE ha subrayado que esta ampliación de horarios no significa que ya no exista la pandemia, por lo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad personal y al cumplimiento de las normas para evitar contagios.

AMPLIACIÓN EN DOS HORAS

En concreto, el DOE de este jueves publica la resolución de 3 de diciembre por la cual se prorroga en dos horas, con carácter general para todos los establecimientos públicos de la región, el horario de cierre establecido para cada establecimiento, según su grupo.

Afectará a las madrugadas que transcurren entre los días 10 a 12, 17 a 19, 23 a 26 y del 30 de diciembre a 2 de enero de 2022, además del 5 al 6 de enero. En la madrugada del 16 al 17 de enero la ampliación será de 1 hora.

Finalmente, recuerda CEADE, las noches del 24 al 25 y del 31 de diciembre al 1 de enero, los establecimientos podrán permanecer abiertos durante toda la noche.