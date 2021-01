Vergeles protagonizará cuatro comparecencias en el Pleno de la Asamblea de este jueves

Ep.



El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, protagonizará en el pleno de la Asamblea de este jueves cuatro comparecencias, una sesión en la que también la oposición preguntará al presidente el Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, o se someterá a la consideración de la cámara la convalidación de un decreto de ayudas para pymes y autónomos afectados por los efectos de la Covid-19.



Así, Vergeles comparecerá a petición propia para informar, como viene haciendo en las últimas sesiones plenarias, sobre la situación de la pandemia en la región.



También, a petición propia, informará sobre los acuerdos del Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, así como sobre la inclusión en el eje de 'Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de Igualdad e Inclusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' de las personas con edad.



Asimismo, y a petición del PP, José María Vergeles informará sobre la situación de la Atención Primaria en Extremadura y a petición de Ciudadanos y Unidas por Extremadura para tratar sobre la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura.



Por lo que respecta a las preguntas a Vara, Unidas por Extremadura preguntará si se está cumpliendo el protocolo de vacunación frente al coronavirus en Extremadura y el PP por qué criterio científico ha llevado al Ejecutivo regional a optar por la prudencia para ver los efectos de la vacunación contra la Covid-19.



En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado que su grupo, con las iniciativas que defenderá en el pleno, demuestra que está "volcado" en la "situación crítica y de colapso" de la región, tanto en materia sanitaria como económica, producto, ha dicho, de la "nefasta gestión" de un gobierno que está "desbordado" y en "modo pánico".



De esta forma, ha criticado que el Ejecutivo regional esté tomando "decisiones erróneas y contradictorias", que generan "confusión" en la sociedad, con una autoridad delegada "ausente", en referencia a Vara, y un "delegado de la autoridad delegada" que "concatena errores", en alusión a Vergeles.



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha lamentado que los datos de contagios y fallecidos en Extremadura "son absolutamente nefastos y muy graves", aunque, como ha dicho, "no solo son datos", ya que detrás de ellos hay "vidas y familias destrozadas".



Así, Salazar ha indicado que su formación preguntará al consejero de Sanidad por qué se están tomando "medidas contradictorias", como, ha indicado, la vuelta a las aulas de los alumnos de Secundaria y Bachillerato mientras continúan cerrados negocios y se limita la movilidad.



Finalmente, Joaquín Macías ha resaltado que su grupo reclamará en la comparecencia a petición propia de Vergeles que se adopten medidas más contundentes para luchar contra el virus, además de exigir "un esfuerzo extra para garantizar la cobertura en las UCIs".



Mientras, en la que se ha solicitado sobre el servicio de ambulancias, Macías ha indicado que no se conoce ningún detalle sobre el proceso después de que se decidiera rescindir el contrato con Ambulancias Tenorio, aunque ha añadido que, por los trabajadores, se sabe que se "siguen vulnerando los derechos", "adeudando nóminas y pagas" y se está produciendo una "persecución" a trabajadores sindicados.



CONVALIDACIÓN DE DECRETOS LEYES



En la sesión plenaria del jueves, 28 de enero, también se someterá a la consideración de la cámara legislativa, la convalidación del Decreto-Ley 15/2020, por el que se aprueba un programa de ayudas para la reactivación empresarial y se modifica el decreto por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de Patrimonio Histórico y Cultural, para afrontar los efectos negativos del Covid-19.



En este sentido, la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, ha afirmado que su grupo "siempre estará del lado de los sectores que más están sufriendo los efectos de la pandemia", al tiempo que ha pedido a los grupos de la oposición "altura de miras" y que se unan apoyando el decreto para salir cuanto antes de la crisis.



Por ello, ha criticado que el PP sea "capaz de defender lo mismo y lo contrario en la misma frase", lamentando que no se dé cuenta de que no está respondiendo a lo que la sociedad reclama de los políticos en este momento.



PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO



En el turno de las propuestas de impulso, el PP instará a la Junta a conminar al Gobierno de España a que respete la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas.



Mientras que Ciudadanos defenderá una propuesta en que la que se insta al Ejecutivo regional a analizar y ensamblar un prototipo del modelo de extracción mecánica de aire desarrollado por Frank Helleis para su posterior instalación en un centro educativo de Extremadura, y, en el caso de obtener resultados satisfactorios, implementar el sistema en todos los centros educativos de la región.



Por otro lado, el PP presentará en pleno una moción subsiguiente a interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar medidas y a llevar a cabo una serie de actuaciones,, en relación con los sectores del comercio, la hostelería y la restauración.



PREGUNTAS ORALES



Finalmente, el PP preguntará por qué datos científicos y epidemiológicos han avalado la vuelta a las clases presenciales de los alumnos extremeños de ESO, Bachillerato y FP y por si considera la Junta suficientes las ayudas aprobadas para los autónomos, comerciantes y hosteleros extremeños.



Asimismo, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos preguntará por qué está haciendo la Junta para garantizar la reactivación económica del sector turístico de la región y por la posición de la Junta con respecto al proyecto de Real Decreto de transición de la PAC.



Finalmente, Unidas por Extremadura se interesará por la valoración hace la Junta de la vuelta a la presencialidad de los alumnos y alumnas de educación secundaria, Bachillerato y FP.