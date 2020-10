Médicos protestan ante Vergeles por contratación de facultativos sin título homologado

Ep

Un grupo de médicos han protestado la mañana de este martes durante una visita del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, a la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata por el Real Decreto que permite la contratación de facultativos sin título homologado.

Así lo ha explicado el médico de familia y delegado sindical del Sindicato Médico de Extremadura (Simex) José Ignacio Prieto quien ha detallado que hoy se han acogido a la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ha especificado que, además, este miércoles han convocado otra huelga a nivel extremeño.

"Quiero pedir, mirando a los ojos, disculpas a nuestros pacientes porque no tendríamos que estar hoy aquí ante la actual pandemia pero si acaso los que tendrían que estar son ellos porque esta huelga ha sido convocada por un Real Decreto que ha sido publicado bajo el paraguas de la pandemia y pone que podrán contratar a médicos sin titulación homologada ", ha destacado en declaraciones a los medios.

A este respecto, ha señalado que en España para trabajar como médico hay que estudiar Medicina durante seis años y después hacer la especialidad vía MIR, toda vez que es el país de Europa que donde "más facultades hay" pero "luego sacan pocas plazas MIR" y se hacen "contratos basura o malos" y los médicos se quedan "en un embudo" por lo que se van a trabajar al extranjero.

Sin embargo, ha criticado que "bajo ese paraguas" se contrata "a médicos no homologados de países necesitados como Venezuela, Cuba, etcétera que vienen aquí cuando los necesitan tanto en sus países" porque -ha afirmado- "pueden trabajar sin título homologado y hacen la competencia a los que tienen homologado el título aquí o a los MIR".

Otra razón para la huelga ha destacado que es que a un médico de familia le pueden enviar a ejercer al hospital y viceversa o "hacer que la enfermería desempeñe labores de medicina" por lo que los enfermeros también están "asustados" porque "a ver si van a poner a los enfermeros, porque no haya médicos, a pasar las consultas de los médicos".

"Estamos aquí con nuestra pena y pidiendo perdón pero estamos aquí por nuestros pacientes, seríais vosotros los que ante esos atropellos tendríais que estar aquí toda la gente y toda la población", ha manifestado.

Finalmente, ha indicado que mañana miércoles hay otro huelga a nivel regional porque el consejero Vergeles "firmó un documento con los médicos" antes de las elecciones en el que "se comprometía a respetar diez puntos" y "los han incumplido todos", ha asegurado.

"Los médicos estamos siendo el blanco, que no podemos ya más, que estamos saturados, a mi nunca me habían insultado en la consulta y me han insultado", ha concluido.

RESPUESTA DE VERGELES A LOS MÉDICOS

Ante estas críticas, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado que se trata de una huelga nacional que tiene que ver con la contratación de profesionales que no tienen el título de especialista, y respecto de lo que ha aseverado que siempre han sido "muy claros desde Extremadura".

"Hemos dicho siempre que nos vamos a hacer contrataciones para la atención sanitaria, lo único que si tuviésemos que contratar, como pasó en la primera oleada, contrataríamos para labores que no son puramente asistenciales", ha aseverado Vergeles.

Además, ha considerado que estos profesionales "pueden estar capacitados para labores de rastreo o de otro tipo de complementan al sistema".

En ese sentido, el titular extremeño de Sanidad ha considerado que "si son necesarios más médicos y más enfermeros, forma parte sin duda de una planificación que se debería haber hecho", ha señalado Vergeles, quien ha considerado que "la planificación ha estado abandonada durante muchos años".

En ese sentido, "nosotros en este tiempo hemos sido capaces de poner encima de la mesa 38 plazas de formación sanitaria especializada en Medicina Formación y Comunitaria", así como otras 40 de Enfermería Familia y Comunitaria y un "incremento sustancial" de toda la formación sanitaria especializada.

Finalmente, ha señalado que si "llegase a producirse" la necesidad de médicos y enfermeros "tendríamos que estudiarlo y sin duda ninguna haríamos uso de ello en una necesidad absolutamente extrema".