CSIF rechaza decisión de la Junta de suprimir plazas de funcionario y traspasarlas a GPEX

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la amortización de siete plazas de administrativos y de auxiliares administrativos de la Junta de Extremadura al "tratarse de puestos base, estables y fijos" para a continuación ser convocados en la empresa de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) con carácter temporal.



En ese sentido, y como sindicato más representativo de las administraciones públicas en Extremadura, ha censurado el "abuso continuado" de la contratación de empleados públicos temporales en la administración autonómica, por lo que ha reclamado "medidas urgentes para atajar la precariedad en el empleo".



De hecho, según recuerda a través de una nota de prensa, CSIF reclamó en el marco de la mesa sectorial de administración general de la Junta que las plazas amortizadas "deben ser cubiertas por empleados públicos que hayan superado un proceso selectivo".



Así pues, a su entender, esta decisión del Ejecutivo regional pone de manifiesto que "los empleos amortizados son necesarios", ya que en caso contrario, "no se entiende la convocatoria de un número de puestos de trabajo similar en GPEX".



En este sentido, CSIF ha reafirmado su defensa de a estabilidad en el empleo y por ello firmó los Acuerdos para la Mejora en el Empleo Público de 2017 y 2018 con el firme propósito de acabar con la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas en la región.



Además, ha añadido el sindicato que en la mesa sectorial también solicitó "la cobertura urgente de las bajas que existen en las ITVs públicas al contribuir, todavía más, al caos existente en la agenda de cita de previa".



Una situación que, según señala, "está ocasionando un perjuicio notable a los usuarios que en muchos casos tienen que optar por pasar la inspección técnica de sus vehículos en las ITVs privadas con el coste económico añadido que eso supone".



Finalmente, CSIF ha instado a la Junta de Extremadura a que "no pierda ni un minuto más" y se siente a negociar las Ofertas de Empleo Público que sean necesarias, sin limitación de tasa de reposición, así como ejecutar los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal ya acordados y que no se han desarrollado hasta la fecha.