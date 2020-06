Iglesias: Recuperación totalidad servicios ferroviarios en Extremadura "será progresiva"

Rd./Ep.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha asegurado este jueves que la recuperación de todos los servicios ferroviarios en la región "será progresiva", del mismo modo que en el resto del país.

En concreto, Iglesias ha realizado estas declaraciones en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una pregunta formulada por el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral en la que mostraba su temor a que la operadora ferroviaria aproveche el descenso en el número de viajeros como "excusa" para suprimir definitivamente servicios.

Así pues, la consejera ha recordado que no se ha eliminado ningún servicio en la región y Renfe ha recuperado la misma proporción de trenes en Extremadura que en el resto del territorio nacional.

Así pues, la titular extremeña de Transporte ha explicado que “no se ha suprimido ningún servicio ferroviario en Extremadura, en esta primera fase de reactivación de servicios en España se ha retomado entre un 40% y 45%, en Extremadura un 44% de los trenes y un 46% de los kilómetros, siendo de las primeras comunidades autónomas en recuperar también el servicio Intercity”.

A su vez, la consejera ha recordado que la recuperación completa de los servicios ferroviarios será gradual, “el resto de servicios se irán retomando de manera progresiva, aquellos que tengan un 15% de ocupación y así hasta llegar a la totalidad”.

Además, Iglesias ha destacado la incorporación de una nueva ruta Madrid- Sevilla "que no circulaba antes de la crisis sanitaria", “a pesar de que el trayecto Mérida-Llerena no forma parte de la Obligación de Servicio Público (OSP)”.

A este respecto, la consejera ha añadido que “aunque haya terminado el estado de alarma, la alerta sanitaria no ha acabado, es justamente cuando desde nuestra responsabilidad individual y colectiva hemos de ser más precavidos que nunca".

A colación de esto último, Iglesias ha subrayado que los extremeños y las extremeñas están respondiendo, ya que la movilidad sigue un 30% por debajo de la habitual y la recuperación de los transportes y servicios públicos, de la movilidad de los ciudadanos, debe ser progresiva”, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

La consejera ha invitado de nuevo al PP a volver al Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura y ha señalado que “no deja de resultarme curioso que ustedes reclamen los servicios regionales no OSP cuando han hecho causa contraria a ese acuerdo entre la Junta de Extremadura y Renfe”.

Por último, Iglesias ha finalizado su intervención con un agradecimiento a los transportistas y trabajadores de empresas auxiliares del transporte “por haber garantizado y seguir garantizando nuestras comunicaciones en condiciones seguras, entre ellos, los del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Renfe”.

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte, el diputado 'popular' ha calificado como una "burla" que Renfe diga que se está prestando servicio a la totalidad del territorio extremeño tras la reactivación del 40% de sus servicios en la comunidad, cuando hay localidades como Valencia de Alcántara o San Vicente de Alcántara que se han quedado sin trenes, al tiempo que ha lamentado que la Junta "calle" y no ponga "el grito en el cielo".

Al respecto, le ha recordado que las supresiones de otros servicios comenzaron siendo provisionales como el Ruta de la Plata y ya han pasado 35 años.

"A Renfe no le ha interesado nunca nuestra región, ni con ustedes ni con nosotros", ha dicho Del Moral, quien ha recordado que el tren extremeño ha venido perdiendo pasajeros desde 2015 y ahora, con un descenso en 2020 que se prevé "espectacular", teme que se utilice como "excusa" para suprimir definitivamente servicios en la región.

"Mucho me temo que no van a retomar". "Para que le quede claro: no se ha suprimido ningún servicio ferroviario en Extremadura", ha replicado Iglesias a Del Moral.

Así, ha señalado que en esta primera fase de reactivación de servicios se han retomado en España entre el 40 y 45 por ciento en España.

En el caso de Extremadura ha alcanzado el 44 por ciento, ha dicho la consejera, quien ha añadido que se irán recuperando progresivamente aquellos que alcancen un 15% de ocupación hasta llegar "a la totalidad".

Por ello, ha señalado que la Junta "ni calla ni justifica" ante Renfe, sino que "planifica", motivo por el que ha invitado a Del Moral, de quien ha dicho que está convencida de que es de los que pretende "arrimar el hombro" ante esta crisis, a volver al Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, para realizar sus aportaciones.