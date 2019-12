CCOO Extremadura participará en una movilización para mejora del sector de la dependencia

Ep

En concreto, esta movilización pretende "denunciar" la situación que vive la dependendencia en la actualidad, con un acto que tendrá lugar a las 13,00 horas junto al Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado de la capital de España.



Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, quien ha indicado que es el sector "más feminizado" que hay en la región y con las condiciones "más precarias".



En esta línea, Chacón ha explicado que hay 72 empresas en la región que "se han descolgado del convenio", a través de un nuevo convenio de empresa o con "descuelgues salariales".



Concretamente, son 35 empresas que cuentan con un convenio en Extremadura "por debajo" de la media nacional, y 37 empresas que realizan "descuelgues salariales" que están "en la actualidad documentadas".



De este modo, ha instado al Gobierno de España a impulsar una Ley de Dependencia que sea "real", así como a las empresas para que dejen de ser "usureras" y "jugar con la vida de las personas".



"Esto significa que los 900 euros que están establecidos por ley es lo que está cobrando el personal que está adscrito a este convenio. En cambio, en el convenio estatal los salarios son mayores", ha declarado Chacón.



Al respecto, ha dicho que las empresas que trabajan en el ámbito de la dependencia están pagando "a un euro la antigüedad", algo que Chacón ha calificado como "vergonzoso" en un sector "precario en el que trabajan muchas mujeres".



De este modo, ha instado al nuevo Gobierno de España y a la Junta de Extremadura a "garantizar" que las empresas privadas que presten estos servicios "no se descuelguen de los convenios".



También ha añadido que esto es parte de la Reforma Laboral impulsada por el Partido Popular, ya que hace que se den "situaciones irregulares" donde los trabajadores tienen "mayor precariedad", sobre todo en Extremadura.



SECTOR "ALTAMENTE FEMINIZADO"



Por otro lado, la secretaria de organización de CCOO Extremadura, Rosa Rodríguez, ha destacado que el sector está "altamente feminizado" y que no ha sido hasta la subida del SMI, cuando estas personas han podido percibir un salario de 900 euros, ya que antes "rondaban los 700 euros".



Ante este hecho, ha dicho que las empresas en Extremadura tienen un "abuso de poder empresarial generalizado", ya que están utilizando los "aspectos más dañinos de la reforma laboral" a través de la firma de convenios "a la baja".



En esta línea, ha lamentado que existan los "descuelgues salariales con trampa", por lo que ha explicado que hay empresarios que "no están acostumbrados" a que los trabajadores "opinen".



"En la región nos encontramos a mujeres que para poder llegar a fin de mes tienen que trabajar en dos, tres o cuatro empresas para conseguir un sueldo de 400 o 500 euros al mes", ha declarado Rodríguez.



Al respecto, ha informado de que otra de las cosas que lamenta CCOO Extremadura es la subcontratación de personal, con el fin de que "no salga un comité de empresa que represente a los trabajadores", lo que hace que "disminuya el poder de los trabajadores".



Por ello, ha aseverado que estos casos se dan en mayor parte en municipios de pocos habitantes o en ayuda a domicilio, lo que hace que la realidad económica extremeña se valga de "de este tipo de prácticas" en la que a la persona le resulta difícil dejar el empleo porque no hay otra alternativa.



"Nos estamos encontrando empresarios sobre todo, que son reacios a dialogar y a negociar. Nosotros no estamos en contra de entablar una negociación, sino que lo que queremos es diálogo", ha reiterado Rodríguez.



De igual modo, ha destacado que CCOO Extremadura ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes todas estas prácticas, tal y como SEPAD o Dirección General de Trabajo que son "responsables" de esta realidad.



"A todo esto hay que añadir que hay gerocultoras que tienen un trabajo muy específico y están realizando otras tareas como limpiar suelos o fregar cristales, así como administrar medicamentos con el riesgo que eso supone", ha aseverado Rodríguez, quien ha indicado que estas personas "están saturadas".



Finalmente, ante preguntas de los medios de comunicación sobre la opinión de los pacientes, ha animado a todos los afectados a poner una hoja de reclamaciones en el caso de que se observe que la situación en la que se trabaja no es la correcta.



Aunque, Rodríguez ha afirmado que los trabajadores "hacen lo imposible" para que el desarrollo de las actividades sea el mejor posible.



EXCESO DE MEDICACIÓN



Por otro lado, la responsable de la secretaria de Acción Sindical de Sanidad de CCOO Extremadura, Paqui Gómez, ha lamentado la situación "psíquica" de las trabajadoras, porque "el 99 por ciento son mujeres" de este sector.



En esta línea, ha afirmado que las trabajadoras están sometidas a medicación para poder realizar el trabajo y estar disponibles todos los días con "plantillas indecentes y salarios de miseria".



Paqui Gómez ha indicado que CCOO ha realizado un estudio a nivel nacional en el que se pone de manifiesto que la mayoría de las mujeres toma medicación con "tranquilizantes y pastillas de todos los colores".



"Todo esto conlleva que la sobrecarga de trabajo haga que estas personas se mediquen", ha aseverado Gómez, quien ha dicho que es "difícil" responsabilizar a las trabajadoras de que se "atienda bien o mal", por lo que se ha pedido a la Junta de Extremadura que asuma "la responsabilidad en este tema".



De tal modo, Paqui Gómez ha dicho que la mayoría de centros son de titularidad pública pero con gestión privada, "el dinero que reciben los ayuntamientos para estos servicios van a manos de los empresarios".



En este sentido, ha insistido en la importancia de las condiciones laborales de la mayoría de los trabajadores, donde ha asegurado que también existe "competencia desleal" entre los empresarios de la región.



Ante esto, ha asegurado que la patronal "no ha presentado ninguna propuesta" para el octavo convenio que "se está realizando en la actualidad".



INSPECCIÓN DE TRABAJO



Además, ante preguntas de los medios sobre el papel de las administraciones públicas, Paqui Gómez ha pedido su intervención para que no se den este tipo de prácticas en las empresas.



Al respecto sobre la inspección de trabajo, ha afirmado que la mayoría de los convenios y descuelgues se realizan con "nocturnidad y alevosía".



También se ha pronunciado sobre esto Encarna Chacón quien ha asegurado que la solución sería tener un gobierno "responsable" que de manera definitiva derogue estas cuestiones.



En esta línea, Chacón ha insistido en la necesidad de derogar la Reforma Laboral del Partido Popular que ha hecho que se posibiliten este tipo de convenios en "condiciones extrañas".