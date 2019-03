Vara defiende la presunción de inocencia en el caso de los cursos de formación

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este jueves la presunción de inocencia en el caso del presunto fraude en los cursos de formación de ocupados en la región, mientras que el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha lamentado que existe una "ley del silencio en Extremadura" sobre este asunto.



Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular sobre la valoración del presidente de la Junta sobre "la participación de los agentes económicos y sociales en la formación de ocupados".



En la formulación de su pregunta, Monago ha criticado que el presidente de la Junta está "en modo silencio" ante un presunto "fraude de dinero público en la formación de ocupados" en Extremadura, y que el anterior Gobierno del PP puso en manos de la justicia.



"Se nos dijo que esto era un montaje, que esto era electoralismo, y se nos acusaba de mentir" al trasladar estos hechos a la justicia, ha aseverado el presidente del Grupo Popular, quien ha defendido que su Ejecutivo tenía que "hacer una labor de control de los fondos públicos"



En su respuesta, Fernández Vara se ha definido como "firme defensor del diálogo y de la concertación social", por lo que ha aseverado que la patronal y los sindicatos "no son enemigos" para él, sino "cooperadores necesarios para que la democracia funcione, para que la sociedad participe", ha dicho.



Por ese motivo "yo valoraré siempre bien todo lo que propicie el diálogo de la concertación", ha defendido el presidente de la Junta, quien ha añadido que "cuando hay denuncias, se resuelve en los tribunales".



En ese sentido, Vara ha recordado que hay "un principio básico, que es la presunción de inocencia", que significa que "uno no es culpable hasta que no se demuestre", tras lo que ha apuntado que "la gente tiene familias, y hasta que no son condenados, deberíamos respetar la presunción de inocencia", ha dicho.



Vara ha recordado que "el honor no se recupera nunca", tras lo que ha entendido que ahora Monago a final de legislatura "esto lo utilice", tras lo que ha apuntado qué no lo "va a hacer".



MONAGO ALUDE A LA "DEJACIÓN DE FUNCIONES"



Por su parte, el presidente del Grupo Popular ha replicado a Vara que frente a la presunción de inocencia "hay otro principio que es la dejación de funciones", algo que no se puede hacer "en el ejercicio de la responsabilidad".



"Yo creo que en diálogo tanto o más que usted, pero una diferencia entre usted y yo, y es que yo no pago el diálogo", ha espetado Monago a Fernández Vara, tras lo que ha añadido que "aquí hay una ley del silencio en Extremadura, pero nos va a callar nunca".



Monago ha señalado que existe una investigación sobre estos cursos de formación por lo "ya no nos pueden decir a nosotros que mentíamos cuando ha entrado al fondo de la cuestión la fiscalía, y ha entrado la UCO de la Guardia Civil.



"La presunción de inocencia es un principio en el mundo del derecho, pero la dejación de funciones no puede nunca presidir las acciones de un presidente de la Comunidad Autónoma", ha señalado Monago, quien ha asegurado que el presidente de la Junta "está en modo silencio, en este tema y en otros temas energético".



Ante esta situación, Monago ha reafirmado que el PP ha "hecho lo que tenía que hacer, que era ponerlo en conocimiento de la justicia", mientras que Vara "lo único que ha hecho ha sido dar órdenes a la Abogacía del Estado para bajar el listón de la acusación que tenía que ejercer, para defender hasta el último céntimo de los millones de euros que se han gestionado en la formación de ocupados" en la comunidad.



Finalmente, el presidente de la Junta de Extremadura ha preguntado a Monago "¿por qué cree usted que tiene mayor legitimidad que los sindicatos o que la patronal?", tras lo que ha señalado que tanto ellos también tienen "un papel institucional que desempeñar" y "no son ciudadanos de segunda división".



Fernández Vara ha considerado que los sindicatos "son necesarios" y juegan "un papel trascendental en la negociación colectiva", una tarea que "desde lo público se valora y se presupuesta", ha concluido.