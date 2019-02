Extremadura Unida espera presentar candidaturas en medio centenar de municipios

Extremadura Unida (EU), el partido regionalista que preside Pedro Cañada, espera presentar candidaturas en unos 50 municipios de la región de cara a los próximos comicios locales del 26 de mayo y conseguir, al menos, dos diputados regionales.

Eso sí, lo que no hará es concurrir a las elecciones generales del 28 de abril, "por primera vez en su historia".

Además, en la cita municipal y autonómica concurrirá en listas con regionalistas, con independientes y con otras candidaturas locales, aunque todavía está en proceso de negociación con los demás partidos.

Así, EU aboga por la "unión" de todos los regionalistas y los independientes de Extremadura para "modificar" la situación actual de la Junta de Extremadura, al tiempo que califica de "robo a las minorías" la necesidad de obtener al menos el 5% de los votos para poder conseguir un escaño en la Asamblea de Extremadura.

"Consideramos antidemocrático el uso de estas artimañas en la ley o en los reglamentos para beneficio de los que hacen las leyes o los reglamentos", asegura la formación en una nota de prensa, que también concurrirá a las elecciones europeas con una candidatura para "defender los intereses de Extremadura de una forma directa en el Parlamento Europeo".

Además de los temas habituales del campo, y las comunicaciones simbolizadas especialmente, en esta ocasión, por el tren y la separación ferroviaria de Portugal, EU aboga por potenciar "todo aquello que pueda beneficiar al medio rural" como la caza, la pesca y la defensa de la ganadería brava, plenamente integrada en la ecología de la dehesa extremeña.

"Queremos defender nuestras tradiciones y la supervivencia del toro bravo que peligra en su existencia por la agresividad con la que se está atacando a las fiestas tradicionales", apunta la formación, que cree que el toro bravo "no puede ser considerado como un animal para carne", sino que forma parte de una cultura del pueblo español.

Extremadura Unida, en esta ocasión, no concurrirá a las elecciones generales, por primera vez en la historia, y lamenta que no haya en las Cortes Generales un partido regionalista extremeño que "defiende lo que no defienden los elegidos en Extremadura, por la disciplina de partidos", asegura la formación.

"Esperamos que esta anomalía algún día se corrija y se cambie el concepto de representación simbólica por el de defensor eficaz del pueblo que los vota. La dependencia de los representantes, incluso económica, de los partidos está haciendo que la representación en Extremadura sea inútil, demostrado durante cuarenta años por los dos grandes partidos que han gobernado en España y en Extremadura", concluye.