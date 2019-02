Maroto asegura el Ejecutivo va a "seguir gobernando" hasta la fecha de las elecciones

Ep

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Ejecutivo nacional va a "seguir gobernando" a la espera de que los españoles "refrenden" en las próximas elecciones del 28 abril que "tiene que seguir".



Así, ha expicado que, "hasta el 28 abril, somos un gobierno que va a gobernar, que vamos a llevar al Consejo de Ministros aquello que entendemos que es bueno no para el gobierno, como algunos dicen, sino que es bueno para los españoles y para los extremeños".



La ministra ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su visita a la empresa Inquiba, una de las beneficiarias del programa Reindus y ubicada en la localidad pacense de Guareña.



De esta forma, Maroto ha expuesto que ella, de hecho, llevará el viernes una hoja de ruta "muy importante" en materia de política industrial que va a tener reflejo en Extremadura y en todos los territorios.



Así, ha apuntado que, en su opinión, si en algo se han caracterizado estos ochos meses de gestión del Ejecutivo central es que la acción del gobierno es una acción en la que se ha estado "muy cerca" de la gente y de los territorios.



También, y preguntada por las listas electorales, Reyes Maroto ha indicado que es una cuestión que se abordará en las próximas semanas, al tiempo que ha remarcado que está a "disposición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como lo ha "estado siempre".



VISITA A INQUIBA



En la visita a Inquiba, la ministra de Industria ha puesto en valor que dicha empresa es una de las trece que van a formar parte de proyecto Reindus y que la extremeña es la décima vez que colabora con el ministerio en la creación de empleo y riqueza.



Dicho programa, según Maroto, permite poner el acento territorial en los planes de reindustrailización, un objetivo que el gobierno asumió al llegar al Ejecutivo, ha remarcado.



Asimismo, de Inquiba ha resaltado que es un ejemplo de empresa familiar y que ha apostado por quedarse en la región.



Por otro lado, Reyes Maroto ha expuesto que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "mejoró" los presupuestos para el ejercicio 2019, aunque éstos no han sido finalmente aprobados.



Así, como ha recordado, el proyecto de cuentas contenían un plan de empleo "importante" para Extremadura de 6 millones y una "mejora importante" de las infraestructuras para que la conectividad no sea determinante a la hora de instalarse en la región empresas.



De esta manera, ha considerado que Extremadura es una tierra necesitada de "buenas políticas" puesto que los retos que tiene la región hacen necesario un "mayor impulso", algo que, en su opinión, recogían las cuentas para 2019.



En esta línea, ha recalcado que el Gobierno nacional mantendrá el compromiso recogido en materia de infraestructura haciendo las modificaciones presupuestarias "necesarias", para que el "déficit" de infraestructura que tiene Extremadura no sea un elemento que reduzca la riqueza ni el empleo, ha dicho.