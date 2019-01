Presidentes del PP de C-LM y Extremadura acordarán medidas para el tren Madrid-Extremadura

Ep.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que se reunirá este sábado, 19 de enero, con su homólogo en Extremadura, José Antonio Monago, para presentar una batería de medidas conjuntas al Gobierno de España con el objetivo de dar "una solución definitiva" a la situación de la línea de ferrocarril que conecta Madrid con Extremadura y que recorre parte de la provincia de Toledo. Núñez, en declaraciones a los medios en Torrijos (Toledo), localidad donde este lunes el tren Madrid-Zafra descarrilaba al salirse del carril sus dos primeras ruedas, ha afirmado que el PP regional va a "dar la pelea" desde las comarcas de Torrijos y Talavera "en unión" con los 'populares' extremeños porque, ha manifestado, el estado de esta línea de tren "ya ha pasado de ser un tema de debate político a un tema de seguridad ciudadana". "Nosotros vamos a exigir que el presupuesto aumente, que la línea convencional se refuerce, que los trenes estén electrificados y vayan por doble vía y que garanticemos, en primer lugar, la seguridad del viajero que quiere comunicarse y, en segundo lugar, los tiempos y los trayectos", ha especificado. El líder del PP castellano-manchego ha incidido en que la línea ferroviaria Madrid-Extremadura es "absolutamente obsoleta" y ha opinado que el Gobierno nacional es "muy irresponsable" por no trabajar "para garantizar la seguridad de los pasajeros y una comunicación moderna y del siglo XXI". En este sentido, ha lamentado que en la mañana de este martes "había un nuevo incidente en Talavera y han tenido que ir autobuses a por los viajeros porque el tren no ha podido salir". LA REUNIÓN ENTRE PAGE Y ÁBALOS, "UNA MENTIRA" Además, Núñez ha destacado que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno estatal "no hay presupuesto para el AVE y hay un presupuesto totalmente insuficiente para la línea convencional" destinado a Castilla-La Mancha, por lo que ha asegurado que la reunión entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "fue una mentira". El presidente del PP castellano-manchego se ha mostrado "indignado" con García-Page y ha criticado que este "ha vendido a Castilla-La Mancha a cambio de apuntalar al PSOE en el Gobierno de España". "Es inaceptable ver como otras regiones que tienen que dar el apoyo a los presupuestos por parte de partidos independentistas tienen una inversión de hasta el 66 por ciento más y que Castilla-La Mancha no tenga una inversión digna para el tren convencional y es inaceptable ver, además, cómo Page no protesta", ha apostillado. Núñez ha recordado que García-Page, en su condición de secretario general del PSOE en la región, "tiene herramientas" para reclamar estas inversiones. "Puede pedir a los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha que no apoyen estos presupuestos hasta que no se recojan las medidas que tienen que ir presupuestadas para el tren en la comarca de Talavera, pero no va a ser así", ha vaticinado. "UNA MÁS DEL TREN DE LA VERGÜENZA" De su lado, el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, ha lamentado que la incidencia que tuvo lugar este lunes en Torrijos es "una más del tren de la vergüenza" y ha coincidido con Núñez en que la inversión presupuestada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la materia es "inaceptable". Asimismo, ha recordado la "promesa" de Emiliano García-Page de "acabar el AVE" a Talavera en esta legislatura. "Como todas las promesas de Page, una más, incumplida", ha añadido. Antes de trasladarse a la estación de Torrijos, Ramos ha lamentado el incidente del tren que se produjo este lunes en Torrijos y ha asegurado que esto supone "rizar el rizo" y ha insistido en recuperar las informaciones sobre las promesas de llegada del AVE a Talavera desde 2010, aunque ha insistido en la reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la que se prometió la mayor inversión al tren convencional de Talavera. "Ahora ya se ve la verdad de esa reunión y es que esa mayor inversión de la historia pasa de 4 millones de euros de 2018 a 1,5 millones de euros en 2019, la tercera parte", ha indicado, a lo que ha añadido además que la inversión que estaba prevista para el AVE en 2018 era de 12 millones de euros con el gobierno del PP, y se ha quedado en cero. A este respecto, el primer edil ha mantenido que como Ayuntamiento de Talavera van a seguir reclamando "lo que es de todos" como así lo han hecho manifestándose en Madrid, aunque la última vez fuesen "muchos más solos" porque, a su juicio, "algunos de los que habían ido a protestar contra Rajoy, este año no se atrevieron". Finalmente, en el acto de Torrijos, el presidente de la Junta Local del PP en ese municipio, José María Flores, ha recalcado que la vertebración de las regiones "se hace a través de las vías de comunicación". "Por eso estamos aquí, para reivindicar un tren que no se nos pare, que no arreglen con tiritas", ha reclamado.