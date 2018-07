La Junta acude al Pacto por el Ferrocarril "con el mismo nivel de exigencia"

Ep/Rd

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha subrayado que "nadie piense en esta región que porque ahora el Gobierno de España sea del PSOE", nosotros vamos a bajar el grado de exigencia con el Pacto por el Ferrocarril, nada más lejos de la realidad".



Así, se ha referido a la reunión prevista para este miércoles en Mérida del comité de seguimiento del Pacto por el Ferrocarril, al que acudirán el secretario de Estado de Infraestructuras y los presidentes de Renfe y Adif, donde la administración regional va a exigir al Gobierno central el "cumplimiento con esta tierra, la dignidad con Extremadura y la seguridad de los viajeros" que "en estos momentos no se está garantizando".



Gil Rosiña ha aseverado que, desde el Ejecutivo regional, están "agradecidos" por que a esta reunión acuda el secretario de Estado de Infraestructuras, algo que la parece "positivo", añadiendo que la Junta acude "con la intención de tener una reunión productiva", de la que entienden que "tienen que salir medidas concretas que garanticen la seguridad de los viajeros que utilizan el ferrocarril en Extremadura".



Según la portavoz, "vamos con el mismo nivel de exigencia", lanzando un mensaje a Podemos, quien ha anunciado que no acudirán a esta reunión, y a los que ha señalado que "están a tiempo de pensárselo" y a los que la mano del Ejecutivo regional "sigue tendida para que no abandonen un pacto que nació con fortaleza", ya que "por una vez tuvo a todas las fuerzas políticas de esta región en el mismo lado".



Por eso, ha instado a no romper "nuestros propios consensos" para que así Extremadura "pueda ser más fuerte en la exigencia que le hagamos a otros", como el Gobierno de España, por lo que le ha reiterado la invitación a Podemos para que "no abandonen el Pacto por el Ferrocarril, y vuelvan a sentarse" en la reunión de este miércoles.