Podemos y Cs no decidirán hasta el pleno del jueves su posición sobre Vergeles

Ep

Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura han anunciado que no decidirán hasta el pleno de este jueves, 10 de mayo, su posición ante la iniciativa del PP que, entre otros aspectos, pide reprobar al consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.



Así, con esta propuesta de impulso que será debatida en la próxima sesión plenaria de la cámara legislativa regional, el Grupo Parlamentario Popular busca conseguir la "contundente reprobación" de Vergeles, además de pedir que se trabaje para "corregir los múltiples problemas" derivados del aumento de los tiempos de espera, así como que se implanten una serie de garantías para los usuarios del Servicio Extremeño de Salud.



La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el orden del día del pleno, ha hecho hincapié en que es la "primera vez" en la historia del parlamento regional que un consejero acumula en seis meses dos comisiones de investigación por su gestión y dos peticiones de reprobación, además de escritos de queja por "ocultar información y vulnerar los derechos de los diputados".



Por ello, a los "múltiples problemas" que arrastra la sanidad en la región, en su opinión, se ha unido el "bochorno" que ha supuesto la cita contenida en el Plan Operativo Integral de Listas de Espera sobre que permanecer en ellas podría suponer al paciente un "periodo de reflexión" para que decida si quiere o no operarse, algo que es "ofensivo" e "insultante".



En esta línea, Teniente ha considerado que la reprobación es un recurso "muy flojo" para lo que, en su juicio, se "merece" Vergeles, al tiempo que ha indicado que si hubiera prosperado la primera solicitud de reprobación registrada por los 'populares' quizá se hubiera "ahorrado" que el consejero esté "instalado en la absoluta prepotencia" y en la "falta de humildad".



Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha insistido en que es del "género imposible" pedir la reprobación del consejero Vergeles porque esa figura no está en el reglamento de la cámara extremeña, además de invitar a realizar un análisis comparativo de la gestión de la sanidad durante la legislatura de los 'populares' y la presente presidida por el PSOE.



De esta forma, ha dicho, y según el Barómetro de Satisfacción, los usuarios extremeños suspendieron al Ejecutivo del PP, mientras que han aprobado al del PSOE en gestión sanitaria y en satisfacción de los pacientes.



Por ello, ha dicho García que, "no hay comparación posible" y que los 'populares' "podrán patalear" o "podrán establecer una realidad paralela" pero "nunca podrán alcanzar el grado de satisfacción" que tienen los extremeños, ya que "las cifras están ahí y el Barómetro de Satisfacción aprueba al señor Vergeles y suspende a los tres consejeros incompetentes del señor Monago".



En el turno de Podemos, su portavoz, Álvaro Jaén, ha dicho que su grupo verá "qué hace" con la iniciativa del PP, pero ha insistido en que han pedido en varias ocasiones la dimisión del consejero de Sanidad, José María Vergeles.



Así, ha apuntado que "nadie entiende" qué hace aún Vergeles como consejero de Sanidad y ha preguntado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por qué "le sigue manteniendo cerca de su sombra".



Finalmente, la portavoz de Cs, María Victoria Domínguez, ha dicho que su grupo dirá en pleno su posición ante la iniciativa del PP, ya que en la propuesta 'popular' "se mezclan dieciocho cosas", aunque ha criticado el aspecto de que las listas de espera pudieran ser concebidas como un "periodo de reflexión".



Asimismo, ha puntualizado que no existe en el reglamento de la cámara extremeña la figura de la reprobación, aunque ha dicho que su grupo verá el debate de esta iniciativa". "Cuando centre el Partido Popular el debate el jueves, diremos cuál es la posición que tiene Ciudadanos al respecto", ha dicho.



ORDEN DEL DÍA DEL PLENO



Junto a la petición de reprobación de Vergeles, en el orden del día del próximo pleno también se encuentra la ratificación, en su caso, del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.



Además, también se incluye una propuesta de impulso de Ciudadanos en la que se insta a la Junta a implantar completamente el cribado de cáncer colorrectal en el sistema sanitario autonómico y a extenderlo a la totalidad de la población diana (comprendida entre 50 y 69 años) a lo largo del presente año, con el fin de mejorar las políticas de prevención, detección y tratamiento de esa enfermedad.



Por su parte, Podemos defenderá otra propuesta de impulso en la que instará al Ejecutivo regional a poner en marcha un Programa de Acompañamiento Emprendedor y Consolidación del Trabajo Autónomo, que se incluya en el próximo decreto para el fomento del autoempleo en el ámbito de Extremadura.



También se incluye una propuesta de pronunciamiento del PSOE en la que se insta al Gobierno de España a declarar la celebración del 'XXV Aniversario de la Declaración, por la UNESCO, del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad' como acontecimiento de excepcional interés público, estableciendo la duración del programa de apoyo a este acontecimiento desde el 8 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020.



PREGUNTAS AL CONSEJO DE GOBIERNO



Finalmente, en el turno de las preguntas al Consejo de Gobierno, Ciudadanos preguntará cuándo se publicará el Decreto de Reforma del Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Madex).



Podemos, por su parte, preguntará por la valoración de la Junta sobre la ejecución y cumplimiento de las diferentes iniciativas parlamentarias y presupuestarias aprobadas en la Asamblea de Extremadura en apoyo al sector corchero extremeño, además de por cuál va a ser la cuantía con la que se dote al Decreto de ayudas complementarias al alquiler de viviendas y por la valoración de los procesos de preinscripción tanto en primer curso de Secundaria como en Segundo Ciclo de Infantil.



Mientras tanto, el PP preguntará por los motivos por los que la Junta de Extremadura ha suprimido las ayudas a la natalidad, por la valoración de los resultados del Plan de Retorno del Capital Joven contenido en la Agenda del Cambio y por el caso de una persona con discapacidad tutelada por la Junta que sufrió abusos sexuales continuados.



Finalmente, y en otro orden de asuntos, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, se ha sumado a la petición realizada por la Junta de que el Ministerio de Fomento haga un estudio de seguridad de toda la línea de convencional del tren tras el descarrilamiento de un tren cerca de Zafra (Badajoz).



Asimismo, y sobre la reciente visita a la región de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, García ha contrapuesto que el proyecto de regadío para Tierra de Barros era de "juguete" en época del PP y ahora es "completo e integral".