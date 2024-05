Cáceres recuerda a los 310 extremeños deportados a los campos de concentración nazis

EpTV

Así lo ha explicado el delegado en Extremadura de la asociación Amical de Mauthausen, José Hinojosa Durán, quien ha destacado que con estas actividades pretenden "acercar" a la sociedad extremeña el "fenómeno de la deportación" española en los campos de concentración.



"Un 8 de mayo terminó la II Guerra Mundial, el año que viene se cumple el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración, por lo que el mensaje que lanzamos es que el fascismo no se repita nunca más porque era lo que pedían los deportados cuando fueron libres", ha asegurado el delegado extremeño.



Además, Hinojosa Durán ha pedido que "se cumplan en el mundo" los derechos humanos porque "las guerras no paran", a lo que ha subrayado que el objetivo de la asociación pasa por "visibilizar" el pasado y "darle futuro" para que "no se repita" la historia de los casi 10.000 españoles víctimas de los campos de concentración, de los cuales, "unos 7.000" fueron a Mauthausen.



"QUE SE CUMPLAN LOS DERECHOS HUMANOS"



"Hay que recordar a personas que salieron de pueblos de Extremadura y llegaron a sitios tan lejanos como Mauthausen, Dachau e incluso a Buchenwald y la mayoría no volvieron" , ha lamentado Hinojosa Durán.



En declaraciones a Europa Press Televisión, el delegado de Amical de Mauthausen ha explicado que, aunque se van conociendo "poco a poco" estudios, biografías e investigaciones a nivel regional sobre la deportación, la historia es "muy parecida", porque son miembros del ejército republicano que pasan la frontera, están en los campos franceses y "los hacen prisioneros", aunque también hubo españoles y extremeños en "la resistencia" contra los nazis en Francia.



El acto celebrado en Cáceres se enmarca en la IV Semana en Homenaje y Recuerdo de los deportados extremeños a los campos de concentración nazis, organizado por el Centro de Educación de Personas Adultas 'Maestro Martín Cisneros' de Cáceres y la Delegación en Extremadura de la Amical de Mauthausen, en el que han participado alumnos de los centros escolares de la ciudad y han realizado diversas actividades de danza, interpretación escénica, lectura de poemas, así como un mural de flores en señal de recuerdo.