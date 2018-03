Podemos estudia medidas legales por posible "vulneración del derecho a huelga" por Junta

La diputada de Podemos Extremadura y portavoz de la Comisión de Igualdad, Jara Romero, ha indicado que su grupo estudia medidas legales por posible "vulneración del derecho a huelga" por parte de la Junta de Extremadura.



En nota de prensa, Podemos ha asegurado que los trabajadores públicos de Extremadura están "recibiendo notificaciones irregulares y requerimientos ilegales que suponen una flagrante violación del derecho constitucional a la huelga".



De esta forma, y ante la "grave violación" de este derecho constitucional por parte de la Administración Pública, Podemos estudiará las medidas legales a adoptar para "garantizar" que todas los trabajadores públicos que quieran secundar la huelga feminista del próximo 8 de marzo puedan hacerlo "sin ningún tipo de coacción".



La diputada y portavoz de la comisión de Igualdad, Jara Romero, ha explicado que Podemos tiene constancia de "notificaciones irregulares, requerimientos para que se informe si se secundará o no la huelga y comunicaciones que obvian el paro de 24 horas".



Así, ha afirmado que esto supone "una vulneración flagrante del derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores públicos". "Es lamentable que un Gobierno que se define como socialista se comporte como la peor patronal", ha aseverado.



De la misma forma, Romero ha apuntado que los trabajadores están recibiendo circulares en las que se les "insta a comunicar si van a secundar la huelga", algo que es "totalmente ilegal porque los trabajadores no están obligados a explicitar si van o no a unirse a los paros, ya que pueden sentirse intimidados".



Por su parte, la secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos Extremadura, Clara Sayabera, ha informado a los trabajadores que, aunque reciban este tipo de comunicaciones, "no están obligados a comunicar si secundarán o no la huelga".



Además, el partido ha recordado que el paro de 24 horas es "totalmente legal", ya que está convocado por varios sindicatos como la CGT, CNT o Confederación Intersindical.



Asimismo, Sayabera ha tildado como "lamentable" que las "principales vulneraciones" que se están registrando en Extremadura ante la convocatoria del 8 de Marzo "procedan de la Administración Pública, a la que se le presupone que debe velar por el cumplimiento de todos los derechos recogidos en la Constitución".



Por último, la diputada Jara Romero ha aclarado que ella y su compañera Irene de Miguel, como no tienen derecho a huelga debido a su condición de diputadas, y ya que secundarán la convocatoria del 8 de Marzo, donarán su salario a "cajas de resistencia y al colectivo de mujeres precarizadas, que debido a sus lamentables condiciones de trabajo no pueden hacer huelga".