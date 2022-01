La emeritense Laura Gallego nos enseña a aprender a comer saludable con su web fikavocados

No obstante, he preparado para los lectores de Regiondigital.com un menú saludable, que puede servir perfectamente para los días de fiesta, con unas cuantas de esas recetas para que la gente aproveche y lo haga estas Navidades.

Le está costando, pero como suele decirse, todo esfuerzo merece la pena si obtienes después una recompensa. Y eso, precisamente, es lo que está obteniendo en estos momentos la extremeña Laura Gallego Chaves (Mérida, 23 de mayo de 1989), que acaba de cumplir uno de sus sueños más preciados: sacar a la luz su web sobre nutrición y comida saludable www.fikavocados.com. Como una hormiguita, poquito a poquito, con tesón, ganas y poniendo mucha pasión en todo lo que hace, esta joven emeritense es consciente de que le queda mucho camino por recorrer, de ahí que siga formándose para hacerse un hueco en esto de la gastronomía de vanguardia.

Especializada en Nutrición y Dietética, Asesoramiento Gastronómico, Diseño, Estilismo y Fotografía Gastronómica, y creación de contenido FoodStyling, esta Licenciada en Economía, Comercio y Marketing por la Universidad de Extremadura (UEx), profesora de Secundaria y coach de equipos basado en la PNL, cuenta a día de hoy con más de 3.000 seguidores en Instagram. Para ellos y todos los que quieran conocerla no deja de indagar y pensar en contenidos para recetas nuevas que llamen la atención, y lo hace las 24 horas del día, los siete días de la semana, “porque la cabeza no para”… Todo ello con un firme objetivo: enseñar a aprender a comer de forma saludable.

Así pues, haciendo un repaso a www.fikavocados.com, podemos encontrar distintos apartados como Colaboraciones gastronómicas y ‘lifestyle’; Asesoramiento gastronómico y estilismo culinario; Foodstyling personalizado; Creación de contenido para marcas en redes sociales; Embajadora de marcas y eventos; y Talleres, showcooking y masterclass. Todos ellos servicios de calidad, algunos de los cuales aún están en proceso de elaboración, con los que Laura quiere ayudar a las empresas a organizar eventos gastronómicos, y a los que lo deseen a saber hacer la compra ahorrando tiempo y dinero, planificar el menú de la semana o qué productos se deben comprar dependiendo de la temporada.

En una conversación con Regiondigital.com revela que entre sus sueños, a medio plazo, está que la gente que le sigue y le conoce pueda probar en algún establecimiento sus productos y estos se puedan comercializar. A largo plazo sueña con poder emprender o montar un negocio físico propio, así como escribir un libro de recetas con información nutricional o consejos de alimentación.

Hasta que llegue ese momento y ante las fiestas navideñas Laura ha preparado para este diario un Menú Navideño con cinco entrantes, dos primeros platos, dos segundos, otros dos para quienes sean veganos y tres postres. Vayan abriendo boca y pruébenlo en sus casas. Ya en enero vendrán los buenos propósitos, quedarán aún seis meses para empezar la ‘operación bikini’ de cara al verano.

En octubre del pasado año vaticinabas que uno de tus objetivos a corto plazo era abrir una página web. Más de un año después ya puede decir que www.fikavocados.com es una realidad. ¿Qué podemos encontrar en ella?

L.G.: Hay varios servicios distintos. Uno que está dirigido a servicios a empresas en el que supone distinguir trabajos. Es decir, realizo recetas para una marca, también hago contenido audiovisual para redes sociales haciendo la receta o simplemente mostrando el producto de una forma más específica… o solamente la foto que ellos quieren mostrar en sus perfiles.

Por otro lado, también para restaurantes y otros tipos de empresas puedo organizar eventos gastronómicos. Luego, específicamente, para las personas he creado un menú saludable que es mensual y te aparece el menú de cada semana. En él voy a dar el desayuno, la comida, la merienda y la cena. No es una dieta, sino un tipo de alimentación saludable y equilibrada que la puede llevar todo el mundo.

Además, voy a dar el ‘batch cooking’ o lo que se conoce como ‘cocinar en lote’, que significa más que nada planificarte para toda la semana y así solamente el día que tienes planificado, por ejemplo, arroz con pollo, ya tienes cocido el arroz previamente de unos días antes, conservado en el frigorífico y nada más que lo tienes que sacar y terminar de hacer la receta o la comida en ese caso.

Luego también daré la lista de la compra para que ahorres tanto tiempo y dinero cuando vayas a comprar, porque no vas a comprar cosas que no necesitas y así también evitamos el picoteo que a todo el mundo nos gusta.

¿Por qué fikavocados?

L.G.: Fikavocados viene de ‘fika’, una palabra sueca que los suecos traducen de forma literal como tomarse un respiro o un descanso del trabajo o de sus obligaciones diarias para tomarse un café con amigos con algo dulce. Entonces yo lo he querido llevar al terreno de disfrutar de la vida comiendo de forma saludable y rica, por supuesto.

¿Cómo se aprende a comer saludable ahorrando tiempo y dinero en la compra?

L.G.: Planificando la comida para las semanas. Además, al llevar la lista de la compra es mucho más fácil en el supermercado, porque vamos a comprar productos que son de temporada, que aparte de que la calidad es mayor, el precio es menor porque está en ese momento álgido. Solamente se va a comprar lo que se necesita.

Además, planificándote la comida. Por ejemplo, los domingos realizando las elaboraciones previas, durante las semanas solamente vas a tener que dedicar unos minutos a terminar de preparar la comida. No obstante, si no te gusta un menú de una semana, como vas a tener acceso a más semanas, puedes coger el de otra semana y combinarlos unos con otros. Al final es eso, aprender a comer de forma saludable.

¿Cuánto tiempo y cuántos esfuerzos le ha costado sacar a la luz la página web?, ¿ha llamado a muchas puertas?, ¿ha recibido alguna ayuda o algún patrocinio por parte de alguna empresa?

L.G.: Con la página en sí yo llevo rondando desde hace mucho tiempo, desde el año pasado. Lo intenté de una manera, no fui capaz, lo intenté de otra… Y hasta que al final he conseguido encontrar la forma que creo que es la más correcta para ofrecer un servicio de calidad, tanto a empresas como a particulares. Evidentemente lo he pagado de mi bolsillo. No he recibido ayudas, sí que he contratado a una persona experta en página web para que me lo pueda realizar, porque yo no soy experta en eso.

Pero luego, sí que he tenido colaboraciones de empresas, poco a poco me van saliendo cada vez más. Como, por ejemplo, los Turrones Virginia, que llevo ya colaborando con ellos más de un año. Pero claro, es muy difícil, porque la gente se piensa que es simplemente hacer recetas y subirlas y ya está… No es así, te tienes que planificar.

A colación de esto último, sobre las recetas… ¿cómo planifica todo para llamar la atención del público?, ¿cuánto tiempo le lleva?

L.G.: Una receta pensada para una marca en concreto, utilizando sus productos, me puede llevar perfectamente seis horas o más, porque son recetas que son únicas y que son creadas específicamente para ese momento, para esa marca o ese producto. Entonces tienes que realizar la receta, si sale bien al principio pues estupendo, pero cuando hablamos de dulce es más complicado porque es todo química y tiene que ir todo al milímetro para que salga a la primera. Si sale a la primera, pues perfecto, la pruebas y está súper rico.

A continuación, te pones a montar el set, el montaje donde se va a emplatar, la decoración que va a llevar y luego ponerte a hacer la foto. Una vez que ya haces la foto tienes que editarla porque evidentemente la luz no es la idónea, no es la correcta completamente y luego tienes que editar el texto para subir la receta a las redes sociales. En total, unas seis horas aproximadamente, dependiendo también de la dificultad de la receta.

Y es que algunas recetas que realizo llevan cinco elaboraciones distintas y algunas de ellas tienen que estar en reposo un par de horas al menos. Entonces las vas haciendo y eso te dura todo el día, luego móntalo y que te salga bien.

¿Qué balance hace de estas primeras semanas que lleva la web en funcionamiento?, ¿ha tenido algún encargo y oferta?

L.G.: La parte de asesoramiento nutricional para personas todavía no está completa porque el subir noventa u ochenta recetas a la página web lleva mucho tiempo. Entonces hasta que no esté todo perfecto, no quiero dar la posibilidad de que la gente pueda suscribirse. Es una suscripción mensual y van a tener acceso al menú saludable, a la lista de la compra, a la planificación y, además, a una parte que yo llamo ‘Academia’, donde subiré consejos y artículos de nutrición.

Precisamente, ésta última servirá para que la gente aprenda a comer o saber lo que tiene que elegir en cada momento, además de ofrecer alternativas a las intolerancias alimenticias. Por este lado sé que hay mucha gente interesada, que ya me lo ha dicho, pero eso todavía no lo he sacado.

En cuanto a empresas, sí que me han contactado varias, pero todavía no se ha cerrado gran cosa. Va bastante despacio. También hay que tener en cuenta que son las Navidades, que la gente está muy metida en sus quehaceres y supongo que ya a partir de enero cambiará un poco la cosa.

En estos momentos, ¿cómo es un día en la vida de Laura Gallego Chaves?

L.G.: Veinticuatro horas trabajando para fikavocados porque el rato que no estoy haciendo recetas o estoy editando vídeos, estoy con la página web. Y mientras que estoy durmiendo o entrenando -porque al final no hay que dejar de hacer vida- mi cabeza está pensando en qué puedo hacer, en qué receta nueva puedo hacer que sea novedosa, que sea ingeniosa, que además sea saludable, y cómo puedo mejorar la página web y cómo puedo conseguir clientes. Mi cabeza no para.

¿Cuántas recetas propias tiene ya?

L.G.: No las tengo contadas, no lo sé, en Instagram hay subidas muchísimas, pero hay muchas más que no he llegado a subir, las tengo hechas, pero no he llegado a subir porque por tiempo material no me da tiempo a editar el texto y subirlas.

¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo?

L.G.: Mi objetivo a corto plazo es que salga la web y que se conozca, que la gente quiera suscribirse, que quiera acompañarme y crear una comunidad súper bonita en la que todos aprendamos e ir haciendo muchos más eventos gastronómicos o talleres, para que la gente se apunte y quiera participar. También me gustaría poder tener la posibilidad de escribir sobre nutrición en cualquier publicación o medio de comunicación.

A medio plazo me gustaría también que algunos de mis productos, de mis dulces, lo que sea -porque en esto también hay una posibilidad-, se puedan vender en establecimientos, bien en panaderías, pastelerías o restaurantes, que se puedan comercializar para que la gente los pueda probar. Porque eso es lo que me dicen muchas personas, que las recetas son muy bonitas, que algunas son fáciles, pero que no les da tiempo a hacerlas y que les gustaría probar las mías propias. Entonces eso sería algo a medio plazo que me encantaría que se pudiera materializar.

Y a largo plazo, montar algo mío propio y también me gustaría escribir un libro de recetas con información nutricional o consejos de alimentación. Ya lo tengo todo pensado, ya tengo el nexo de unión entre una receta y otra. Pero eso sería más a largo plazo, porque al final, primero tengo que sacar la web, que vaya funcionando y para adelante, y luego centrarme en escribir, que me encanta.

Precisamente hace un año me comentaba que uno de sus sueños por cumplir era abrir y gestionar su propio negocio encauzado al mundo de la gastronomía y la alimentación saludable, ¿cómo va eso encaminado?

L.G.: A día de hoy estoy matriculada en una Escuela de Cocina en la que estoy aprendiendo sobre todo gastronomía creativa y de vanguardia, y voy para seguir formándome. Por eso, a largo plazo lo que me gustaría es eso, ahora mismo no tengo la posibilidad económica de poder emprender un negocio físico propio, pero es algo a lo que me gustaría dedicarme y hacerlo realidad, por supuesto, para que la gente pueda disfrutar de todo tipo de comida saludable.

Hasta que llegue ese momento, si hubiera algún convenio con alguna empresa, ¿cabría la posibilidad de poder realizar esos encargos desde su propia casa, con los pertinentes permisos de Sanidad?

L.G.: El problema es que yo no puedo comercializar en otro sitio algo que yo hago en mi casa, porque tiene que tener unas medidas sanitarias específicas en casa que son todavía más restrictivas. La solución sería el ir yo al establecimiento a hacerlo y que se comercializara allí. Así que si hay alguien que me diera la opción, alguna panadería, pastelería, restaurante, cualquier cosa… por mí lo haría encantada.

Por otro lado, también está la opción de hacer talleres, es decir, que la gente se apunte a hacer el taller, encontrar un establecimiento en el que yo pueda realizar un taller y que la gente vaya allí, haga las recetas ‘in situ’ conmigo y después nos las comamos.

¿Va a escribir más libros?

L.G.: He sacado un e-book de Navidad, un calendario de Adviento que está también a la venta en la página web y son 24 recetas –del 1 al 24 de diciembre-, pero que se pueden hacer en cualquier momento del año. Son bizcochos que todos están hechos en una taza al microondas, de diferentes maneras. Se hacen de una forma muy fácil, mezclando los ingredientes, algunos llevan alguna cosilla más elaborada, pero los metes dos minutos al microondas, y ya tienes bizcochos para el desayuno, para la merienda…