El proyecto de universidad privada de UNINDE para Extremadura recibe un amplio respaldo

El proyecto universitario de UNINDE en Extremadura ha concitado el respaldo de las administraciones y el mundo empresarial para avanzar en una iniciativa que pretende ampliar las opciones de los jóvenes extremeños.

Y es que esta propuesta prevé retener el talento y atraer a nuevos alumnos con titulaciones orientadas a “dar respuesta” a las nuevas necesidades de la sociedad y del entorno laboral, de la mano de la última tecnología.

Así pues, más de 300 personas han pasado por las dos jornadas del evento ‘Reimaginemos el Futuro’ que tuvo lugar los pasados días 9 y 10 de abril en el edificio Siglo XXI de Badajoz, impulsado por la red universitaria internacional Global Academic Network (GAN), y que ha servido para presentar la filosofía que inspira el proyecto de universidad privada en la región.

Además, en este foro, expertos académicos y líderes empresariales han analizado los desafíos que afronta la Universidad para adaptar la formación a las necesidades de un entorno empresarial cambiante, marcado ya por la irrupción de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA).

En este sentido, el rector de la Universidad Autónoma de Chile y líder de GAN, Teodoro Ribera Neumann, situó el proyecto universitario para la región como “la carta elegida” para encarar esos desafíos y “frenar la sangría de alumnos y de jóvenes que se marchan de Extremadura”.

Según sus palabras, “la apertura de una universidad no es la solución al problema, pero sí es una parte de la solución para que la población no emigre a otras universidades privadas y que luego no vuelva nunca”. “El problema existe y se llama pérdida talento y de capital humano de gran valor”, defendió.

ATRAER Y RETENER TALENTO

Por su parte, el director de UNINDE, Antonio Rubio, recordó que el 50% de los estudiantes que se examinan de la EBAU se van fuera, a comunidades como Andalucía, Madrid y Castilla y León “porque son las regiones que más han crecido en la implantación de universidades privadas”.

A este respecto, el responsable apuntó que el proyecto universitario que promueve aspira a convivir con la universidad pública actual, ejerciendo como una nueva opción para los estudiantes. “Venimos a complementar a y a completar la oferta académica actual de la universidad pública, no venimos a competir”, argumentó en su intervención.

Para ello, este evento contó con una decena de conferencias, además de un panel de expertos sobre los desafíos de la Universidad y la empresa. De este modo, los allí presentes pudieron escuchar a expertos en supercomputación o Inteligencia Artificial como Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center España; la científica de datos Tetiana Klymchuk o los líderes empresariales como Javier Peman o Fabia Silva.

A su vez, en la clausura de esta cita, el secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz, trasladó el respaldo de la Junta de Extremadura a la iniciativa. "Vamos a estar detrás de cada proyecto que venga a generar empleo, riqueza y futuro para esta tierra", resaltó.

REUNIONES CON ALCALDES Y EMPRESARIOS

De la misma forma, en paralelo a las dos jornadas de análisis, los representantes de GAN y UNINDE mantuvieron durante las tres jornadas de trabajo en Extremadura encuentros con organizaciones empresariales como la CREEX o la Cámara de Comercio de Badajoz, así como con representantes de los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida.

Precisamente, el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, expresó su “total apoyo” al proyecto universitario de UNINDE, al que calificó de “esencial, con alternativas más especializadas e innovadoras que complementen la magnífica universidad pública que tenemos”.

En esta misma línea, el primer edil cacereño, Rafael Mateos, mostró su respaldo a la propuesta de universidad privada como alternativa “para que los jóvenes formados se queden a trabajar en nuestra tierra”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, con quien se reunieron, defendió que este proyecto universitario“y la existencia de un complemento a la universidad actual es necesario y entendemos que solo va a traer efectos positivos”. Confió, por ello, en “establecer alianzas” con UNINDE y provocarun efecto “multiplicador” que beneficie al sector productivo.

Finalmente, también respaldó el proyecto el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Diego Hernández, quien recordó las dificultades que afrontan a menudo los empresarios para encontrar personal cualificado en la región.