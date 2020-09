Soraya Arnelas: "Yo elijo vivir, con precaución, pero VIVIR"

Soraya Arnelas tiene un espíritu inquieto y emprendedor que le ha llevado a afrontar grandes retos como crear su propio sello discográfico, proyecto que canceló algún tiempo después, pero en el queda patente el ambicioso desempeño de esta artista extremeña.

Comparte con sus seguidores, a través de redes sociales, su faceta más personal, con su hija, su familia o en su hogar, así como reflexiones personales posicionándose con algunos de los temas sociales presentes.

En 2018, grabo en su pueblo natal, Valencia de Alcántara, su single "Yo Brindo", un canto a la vida y a dar las gracias por lo que uno tiene. Y no solo es el título de una canción, sino que lo lleva a cabo en su generosidad y sencillez.

• Valencia de Alcántara, donde has crecido, es uno de los pueblos de la Raya de Extremadura, donde las costumbres y vivencias portuguesas están muy presentes. ¿Cómo te ha influido esa riqueza cultural?

Pues ¡absolutamente en todo! Vivir en la raya entre dos países o en la frontera es una maravilla. Existe una riqueza gastronómica cultural y social que es un privilegio para todos los que hemos nacido allí. Poder hablar dos idiomas o poder saborear dos culturas es muy enriquecedor.

Recuerdo estar estudiando en la buhardilla de mi casa y poder escuchar las radios portuguesas donde llegaba antes la música que a las emisoras españolas y poder ver películas en versión original cuando en España aún a día de hoy las adaptamos al español.

En Navidades por ejemplo la mitad de Nuestro menú es portugués y la otra mitad es español.

Yo he nacido en España justamente en Cáceres, pero sería muy injusto no subrayar las influencias portuguesas que hay en mi en mi día a día.

• El amor que profesas a tu tierra es correspondido, pues eres embajadora en infinidad de eventos y, entre los premios que te han otorgado, está la Medalla de Extremadura. Eres profeta en tu tierra...

Bueno ,yo no sé si soy profeta o no ,aún me quedan muchas cosas que conseguir en mi tierra ,pero sí que es cierto que me siento muy querida por los extremeños, Y me tratan muy bien en mi tierra.

• En tu último disco LUCES Y SOMBRAS, hay una canción junto a tu hija, Manuela de Gracia, con la que podemos verte disfrutar de su crianza. Así mismo, has comprobado todos los matices de la maternidad y que encierra una declaración tuya: "La maternidad está sobrevalorada". ¿En qué ha repercutido la condición de madre en tu vida personal y profesional?

Ser madre es darle un giro de 180° a todo, Es como el agua, que se mete por todos lados aunque no quieras ,al final influye en todos los aspectos.

En mi caso, debo decir que me ha aportado muchas cosas, das un salto de madurez bastante considerable. Además, lo veo como un símbolo de gratitud hacia una pequeña persona que viene al mundo, dejas todo para poder dedicarte a ella.

Es cierto que la maternidad también te quita otras cosas ... pero mirándolo con perspectiva creo que es parte de la elección de ser madre, cuando aceptas ser madre debe saber que es con todas las consecuencias y en todos los ámbitos.

Para bien o para mal. ¡Yo no lo cambio !

• Tu postura frente al COVID19 es positiva y de coraje...

Es que creo que no hay más posturas de momento. Yo elijo vivir, con precaución, pero VIVIR.

El mundo nunca se paró por nadie y no lo va a hacer tampoco por mí, así es que no me queda nada más que aceptar las consecuencias y buscar nuevas salidas gracias a la creatividad y por supuesto el apoyo de los míos.

Creo que la opción de quedarse en casa deprimido y enfadado no te lleva a nada más que problemas mentales, Que ahora no los vemos pero dentro de un tiempo van a ser la nueva enfermedad del siglo XXI. La gente no es consciente que los problemas mentales a veces son mucho peor que los físicos.

• Y para coraje ante esta pandemia, tu madre, auxiliar de clínica que trabaja en una residencia de ancianos.

Bueno mi madre es una más de esas personas que se están dejando la vida por nuestros mayores, que son el colectivo más dañado en estos momentos.

Ellos dicen que es su labor que es lo que tienen que hacer, a mi me siguen pareciendo héroes.

• Has viajado a otros países, con la ONG GLOBAL HUMANITARIA y colaboras en distintos proyectos solidarios. La cooperación, de forma general, fomenta la confianza, el conocimiento o el bienestar, pero... ¿Cómo fomentar la cooperación?

Yo creo que eso es un sentimiento que nace de uno mismo, No se puede obligar a nadie a ayudar. O lo sientes o no lo sientes, aunque suene fatal.

Recuerdo perfectamente cuando salí de la academia de operación triunfo hablé con el director y le dije "Usadme para lo que se necesite, me encantaría poder ayudar". Y a los meses conocí a Global Humanitaria y nos fuimos a Perú para ayudar al apadrinamiento de niños de las zonas más pobres . Es un viaje que cambió mi vida y la educación que yo daría algún día a mis hijos .

• La sostenibilidad ambiental y social está presente, poco a poco, en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué acciones consideras imprescindibles para que este desarrollo sostenible sea posible?

La gente de a pie podemos hacer pequeñas cosas que al final unidas crean grandes movimientos, pero quienes realmente tienen que hacer el movimiento son las grandes industrias que son los que generan mayor impacto al planeta. Reciclar en nuestras casas está muy bien pero no es suficiente, necesitamos el apoyo de la industria, de las grandes factorías.

• Tus colaboraciones, entre muchas, han sido en programas de cocina, monólogos, realities, series de tv, cine o modelo para Victoria Secret e incluso portada de Interviú. ¿Hay alguna faceta que te gustaría explorar y aún no lo hayas hecho?

Pues no lo sé! Jajajaj ... ¡Te lo diré en el momento que se me ocurra otra cosa que me apetezca hacer! Soy muy impulsiva y mi capacidad de curiosidad es infinita así es que no sabría decirte en este momento... Ahora estamos dando vida a un proyecto familiar que tiene que ver con nuestra hija Manuela, ya veremos a ver cómo termina eso.

• Seguro que escuchaste a Jon Secada durante tu adolescencia y juventud miles de veces... ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Jon Secada es un maestro!! no hace falta que abra la boca para aprender de él, simplemente observándole como se mueve como respira o incluso como sonríe ya son ejemplos de aprendizaje. Ha sido un absoluto placer compartir con él nuestra canción y sobretodo aprender de él en las promociones que hemos podido compartir tanto en España como Latinoamérica. Es un hombre tranquilo es un alma vieja. Es un maestro.

• Por último, ¿con qué sueña Soraya Arnelas cuando no lo hace con la música?

Pues ahora mismo sueño con vivir el día a día ,con esa casa tan bonita que nos espera el mes que viene cuando hagamos la mudanza, sueño con la educación de mi hija y que pueda volver al colegio cuanto antes, sueño con poder pasar más tiempo con mis padres y viajar con ellos antes de que se hagan mayores ,sueños con nuestro proyecto en familia que vea la luz y que guste, con la gira de invierno que podamos subirnos al escenario y reencontrarnos con nuestro público ...

¡Tantas cosas! ¡No hay que dejar de soñar jamás!