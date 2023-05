Unidas por Extremadura promete una Ley de Agricultura y Ganadería Familiar

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha prometido poner en marcha una Ley de Agricultura y Ganadería Familiar.

Asi, lo ha señalado, durante su visita a la romería de Villafranca de los Barros en honor a San Isidro, donde ha asegurado que quiere que el campo "siga siendo de los agricultores y de los ganaderos, y no de los fondos de inversión".

En este sentido, la candidata de Unidas por Extremadura ha insistido en que su formación está constatando cómo los fondos de inversión cada vez "están acaparando más agua y más tierra".

Según De Miguel, "no queremos una agricultura en manos de estos fondos porque es una agricultura especulativa, que no genera valor añadido en el territorio y que no da alimentos de calidad".

Asimismo, ha señalado que San Isidro es también su patrón porque es ingeniera agrónoma, al tiempo que ha señalado que este día "no solo se festeja al patrón de los agricultores".

Y, ha concluido que "es un día muy especial para nosotros porque es el aniversario del movimiento que hizo que muchos de nosotros nos dedicáramos a la política", en relación al movimiento 15M.