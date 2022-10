El presidente nacional CSIF ve "muy cicatera" la subida salarial de los empleados públicos

Ep.

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha reiterado la negativa del sindicato a la "pérdida de poder salarial" que ha planteado el Gobierno central para los empleados públicos, y ha considerado que la medida introducida es "muy cicatera" teniendo en cuenta la "sobre-recaudación" por IVA y por IRPF lograda por dicha administración.



Además, ha advertido de que el acuerdo "nefasto" sobre la subida salarial de los empleados públicos en España "va a lastrar también las negociaciones de los convenios en la empresa privada", ya que "la subida que se tenga para los empleados públicos es punto de partida siempre de la negociación de los convenios de la privada".



De este modo, Borra ha considerado que con esta subida salarial de los empleados públicos "el Gobierno nuevamente ha vuelto a dar la espalda a los trabajadores".



"El Gobierno nos hace nuevamente que los empleados públicos volvamos a perder poder adquisitivo, y van ya ni se sabe. En el ejercicio 2021 tuvimos una subida del 0,9 cuando la inflación fue del 3,1 y en este momento la oferta que el Gobierno ya ha plasmado en los Presupuestos Generales del Estado nos vuelven a hacer que volvamos a perder", ha lamentado.



En este punto, ha criticado que se haya acordado "una subida salarial del 6 por ciento en tres años, 2022, 2023 y 2024, y un punto y medio vinculado a la evolución del IPC y del PIB", cuando "el PIB previsto por el Gobierno para dar medio punto más en 2023 tendrá que ser del 5,9 y lamentablemente no creemos que vaya a llegar el PIB hasta ese nivel", con lo cual "nuevamente los empleados públicos vamos a volver a perder poder adquisitivo", ha añadido en declaraciones a los medios antes de la inauguración este miércoles en Mérida de las jornadas 'Nuevos retos sindicales para una época de cambios'.



Según ha dicho, antes de la inclusión de la subida salarial de los empleados públicos en el anteproyecto de ley de los Presupuestos del Estado para 2023, CSIF había exigido al Gobierno central que los empleados públicos no perdieran poder adquisitivo, y ahora ya ha solicitado reuniones con los grupos políticos para que en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos del Estado para 2023 se pueda "conseguir o intentar por lo menos" cambiar cuestiones como la financiación de las mutualidades, o la promoción interna.



"El Gobierno ha hecho oídos sordos y por eso CSIF ha sido el único sindicato que le ha dicho a este Gobierno no y por eso no hemos suscrito el acuerdo", ha reiterado.



En este punto, ha advertido de que "una médico ha perdido en la última década el poder adquisitivo equivalente a trabajar gratis 18 meses; un maestro o una enfermera han perdido el poder adquisitivo equivalente a trabajar 15 meses gratis en la última década; y un policía 13 meses"; y ha considerado que en consecuencia los trabajadores han aportado "ya muchísimo" al "pacto de rentas".



Así, ha afirmado que "no es de recibo" que "cuando hay inflación suben absolutamente todos los costes y el único coste que no puede subir es el de la mano de obra".



"Creemos que el Gobierno tenía que haber tomado otras medidas y desde luego haber dado ejemplo, y con esa sobre-recaudación que ha tenido tanto de IVA como de IRPF desde luego la subida de los empleados públicos es muy cicatera", ha espetado.



MANIFESTACIONES



Para luchar contra esta situación, Borra ha recordado que CSIF ya salió a la calle en mayo, en junio, el pasado 24 de septiembre y lo hará también con una concentración el 19 de octubre frente al Ministerio de Educación, algo que será "una constante".



En concreto, se ha referido a que el próximo 19 de octubre CSIF realizará una concentración delante del Ministerio de Educación, en Madrid, para protestar por la "falta" de docentes en el país, por la "carga burocrática" que está suponiendo a éstos la Lomloe, y porque también este sector va a volver a "perder" poder adquisitivo en este ejercicio y los siguientes.



Por otra parte, Miguel Borra ha agradecido a los compañeros del sindicato en Extremadura el apoyo mostrado para que la manifestación del pasado 24 de septiembre fuera un "total y rotundo éxito", con más de 70.000 participantes entre empleados públicos, trabajadores de la empresa privada y personas en general que, según ha indicado, le lanzaron al Gobierno central el mensaje de que "basta".



"No puede ser que seamos el país de la Unión Europea que tiene la tasa de inflación superior a los de los países del entorno, que la media de los salarios de España sea un 20 por ciento inferior a la media de la Unión Europea, o que los trabajadores en España en el ejercicio 2022 vuelvan a ser los que más poder adquisitivo van a perder", ha espetado.