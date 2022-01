La Unión amenaza convocar una tractorada si no se constituye la mesa sequía en Extremadura

La Unión de Extremadura ha advertido con la celebración de una tractorada desde las Vegas Altas hasta Mérida el próximo 1 de febrero si no se constituye "urgentemente" la Mesa de la Sequía en Extremadura.



A través de una nota de prensa, la organización agraria señala que tras las últimas lluvias caídas en la cuenca del Guadiana del Guadiana Occidental los pantanos tienen un volumen de agua disponible para riego de 475,71 hm3 a fecha del 10 de enero de 2022, lo cual supone el 36,79% del volumen de concesión de una campaña normal de riego.



La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado que, por la aplicación del Real Decreto 1/2016, se aprueba una concesión de 1.979 m3/ha, para regar el 22,54% para la Comunidad de Orellana; al Canal del Zújar una concesión de 4.230 m3/ha, para regar el 92,21%; los Riegos del Centro de Extremadura 4.219 m3/ha para 73,56%; el Canal de Montijo 3.933 m3/ha, para regar el 80,27%; y el Canal de Lobón 4.052 m3/ha, para regar 78,51%.



De esta forma, teniendo en cuenta la fecha actual y las previsiones de lluvia "va a ser muy difícil" que esta próxima campaña de riego pueda ser "normal", sobre todo para los regantes del canal de Orellana que con una penalización de 258 hm3, van a ver como 44.050 hectáreas "se van a quedar sin regar".



La Unión Extremadura tras reunirse con Comunidades de Regantes, con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con comunicación con Presidencia de la Junta, ha celebrado este pasado martes, 18 de enero, una asamblea informativa con agricultores representantes de los municipios de influencia del Canal de Orellana.



En ella se llegó al acuerdo de convocar un acto de protesta en Mérida ante Presidencia de la Junta para reivindicar la constitución urgente de la mesa de sequía.



En esta mesa habría de abordarse, según La Unión, la aprobación de los criterios de reparto de agua en base al artículo 123 de la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura; ayudas económicas a los agricultores afectados en la región por no poder regar ante la falta de agua; apoyo a entidades asociativas agrarias por la falta de actividad como consecuencia de la escasez de agua para riego.



También el permiso de riego de pozos en aquellas parcelas que existan y la exención de impuestos a los agricultores y superficies afectadas por la sequía.



Con todo, esta organización ya ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la celebración de una tractorada desde los municipios de Vegas Altas del Guadiana hacia la sede de la Presidencia de la Junta el próximo 1 de febrero, si antes de esta fecha no está constituida la mesa de la Sequía.



En dicha mesa han de estar representadas Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Guadiana, comunidades de regantes, asociaciones agrarias y cooperativas.