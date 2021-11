Una mesa de diálogo entre tabaqueros y Cetarsa trabajará por una solución a bajos precios

Una mesa de diálogo entre el sector productor tabaquero y la empresa pública Cetarsa trabajará para plantear una solución a los bajos precios que perciben los productores por parte de la industria.



Así pues, Asaja Extremadura y UPA-UCE Extremadura, junto a Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, han mostrado su satisfacción tras la reunión mantenida este lunes en Mérida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y con el presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar.



De este modo, las organizaciones agrarias y las cooperativas extremeñas han destacado que se ha acordado la creación de una mesa de diálogo entre el sector productor y Cetarsa para plantear una solución "a corto plazo" sobre el problema de precios, ya que no cubren actualmente el coste de producción, que se ha disparado en los últimos meses.



"Necesitamos que se recoja en el precio que se paga al agricultor la subida de los costes de producción, que están asumiendo solo los propios productores", según han señalado las entidades en una nota de prensa.



Asimismo, han avanzado que se trabajará a medio y largo plazo para lograr que el sector cuente con unos contratos plurianuales que permitan dar mayor certidumbre a los agricultores, especialmente ante la nueva PAC que entra en vigor en 2023.



"Queremos que esta mesa de diálogo se mantenga además a medio plazo para plantear otras medidas que darían estabilidad al sector, que es lo que pretendíamos hoy con esta reunión", han valorado las organizaciones agrarias y cooperativas extremeñas, quienes han defendido la posibilidad de plantear contratos plurianuales que garanticen el "futuro y viabilidad" de un cultivo muy importante por la riqueza y empleo que genera en el norte de la provincia de Cáceres.



En esta línea, han emplazado a Cetarsa a proponer a las multinacionales tabaqueras la adopción de esos contratos plurianuales, incidiendo en que la multinacional BAT, con una cuota de mercado del 8 por ciento en España, no compra tabaco español.



CORTE DE CARRETERAS



Asaja Extremadura, UPA-UCE Extremadura y Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura han destacado también la unidad del sector productor, de la Administración extremeña y de Cetarsa para buscar una fórmula que permita a los productores de tabaco de la región tener esa estabilidad, por lo que han suspendido las movilizaciones previstas para los próximos días.



No obstante, han fijado la primera reunión de esta mesa de diálogo para el día 2 de diciembre, en la que se evaluará la postura de Cetarsa en estas dos próximas semanas ante el incremento de precios que se paga al productor y que vienen solicitando, dejando abierta la posibilidad de convocar nuevos actos de protesta.



De este modo, aunque se suspenden todos los actos anteriores al 2 de diciembre, se mantiene la convocatoria de cortes de carretera previstos para los días 9 y 10 de diciembre, en el que los tabaqueros extremeños saldrán a la calle en caso de que no se plantee una solución por parte de Cetarsa.



Finalmente, las organizaciones agrarias y las cooperativas han recordado que los agricultores que cultivan tabaco en Extremadura reciben un precio por su producción por debajo de los costes de producción, lo que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones y el futuro de un "cultivo sostenible que aporta 139 millones de euros a la economía regional, que fija la fija población rural y genera empleo", concluye la nota de prensa.