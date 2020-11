La AIReF avala los escenarios de previsión elaborados por Extremadura para 2021

Ep.



La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha considerado "prudentes" y por tanto ha avalado los escenarios de previsión elaborados por Extremadura para 2021.



El PIB de Extremadura, de acuerdo con las estimaciones de la comunidad, podría contraerse entre un 11,3 por ciento y un 15,4 por ciento en 2020 y crecer en 2021 entre un 4,3 por ciento y un 7,7 por ciento.



"Estas previsiones son más pesimistas que las de la AIReF para 2020, pero coherentes en un contexto de elevada incertidumbre acerca de la persistencia de la pandemia y sus efectos sobre la confianza de los agentes y el tejido empresarial", ha expuesto la AIReF en el informe sobre las previsiones macroeconómicas del presupuesto 2021 de Extremadura.



Asimismo, ha destacado que Extremadura cumple la recomendación de remitir con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y de efectuar la correspondiente petición de aval.



También ha seguido los consejos de buenas prácticas relativos a la introducción de comparaciones con otras previsiones independientes y a la aportación de información de las técnicas econométricas, modelos y parámetros y de los supuestos utilizados en sus previsiones macroeconómicas, aunque esta información "no siempre es todo lo detallada que sería recomendable".



Así, para disponer de información "más completa y facilitar la comparabilidad", la AIReF ha señalado el consejo de que se incluya información "más detallada" sobre la metodología, los supuestos y los parámetros utilizados en las previsiones macroeconómicas, tanto del empleo como del producto interior bruto.



El informe realizado por la AIReF y recogido por Europa Press señala también que, a la luz del análisis llevado a cabo, Extremadura "cumple satisfactoriamente" con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la UE.



La AIReF ha indicado que, siguiendo lo establecido en la Ley Orgánica de creación de la AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas deben contar con un informe de la autoridad indicando si han sido avaladas.



Este informe valora las previsiones macroeconómicas que acompañarán al anteproyecto de presupuestos de 2021 de Extremadura, comunidad que presenta estimaciones de crecimiento del PIB en términos de volumen para 2020 y 2021 y de crecimiento del empleo únicamente para 2021.



Además de evaluar estas previsiones, se valora si los escenarios satisfacen los requisitos que establece la normativa europea para los Estados miembros de la UE.



Así, la AIReF considera que la "elevada incertidumbre" en que se elaboran las previsiones en la actualidad, derivada fundamentalmente de la "falta de certeza" sobre la duración y la intensidad de los efectos económicos de la pandemia, provoca que resulte "particularmente complejo" hacer previsiones a medio y largo plazo y un análisis probabilístico de estas previsiones como venía haciéndose hasta la crisis de la Covid-19.



Por ello, la AIReF ha adaptado el marco que emplea habitualmente para analizar el grado de realismo de las previsiones y ha pasado a elaborar escenarios alternativos sobre la evolución de la pandemia y sus efectos para el conjunto de la economía española y para las distintas comunidades autónomas.



METODOLOGÍA ADECUADA



La metodología empleada por Extremadura para obtener las previsiones se ha considerado adecuada, ya que utiliza una metodología basada en un modelo factorial que incorpora la información más relevante de distintos indicadores de coyuntura representativos de la actividad económica, cuya evolución se prevé y corrige de variaciones estacionales y de calendario mediante el uso de modelos univariantes.



Así, para el empleo, se usan métodos de regresión lineal que estiman el comportamiento de dicha variable con relación a la evolución prevista del PIB regional.



Extremadura prevé para el año 2020 un descenso del empleo notable, de entre el 14,2 por ciento y el 19 por ciento, mientras que para 2021, estima un aumento del empleo del 8,9 por ciento en su escenario 1, un crecimiento del 5,5 por ciento en su escenario 2, y del 3,8 por ciento en su escenario 3, sin introducir efectos derivados del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Esta estimación al basarse en la evolución estimada para el PIB, que incluye información relativa a las cifras de afiliación a la Seguridad Social corregidas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), está afectada de forma indirecta por dicho ajuste, de manera que las cifras no son estrictamente comparables con las de la Contabilidad Regional, pues el empleo medido en personas es una variable que no refleja el impacto de los ERTE.



Las estimaciones de la AIReF resultan en una evolución del empleo menos favorable en 2021, con un aumento del 1,4 por ciento, considerando el impacto de las medidas económicas del Plan, aunque contemplan una contracción menos abultada en el año 2020.