Asaja Extremadura llama a retomar el "diálogo" para evitar la huelga en el campo

La organización agraria Asaja Extremadura ha vuelto a tender la mano a los sindicatos UGT y CCOO con el fin de retomar el "diálogo" para intentar llegar a un acuerdo que mejore la situación del campo extremeño tras la ruptura de las negociaciones para aprobar el convenio del campo para este año entre patronal y sindicatos.



Esta organización agraria, que recuerda que no ha estado presente, en los dos últimos encuentros por considerar que "algunas" de las organizaciones presentes no estaba legitimada con la representación suficiente para estar presentes en dichas negociaciones, considera que "no es el momento de emprender ni una 'cruzada' ni una 'guerra interna'" entre quienes conforman el sector agrario extremeño debido a la crisis económica que ha provocado el COVID-19 a la que se une la "crisis de precios que con anterioridad ya padecían".



El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, considera que ambas partes, tanto patronal como sindicatos, deben de seguir haciendo "un esfuerzo" en sus posicionamientos para llegar a un acuerdo, si bien señala que los empresarios agrarios "ya están padeciendo graves dificultades por la doble subida del SMI" en el último año, lo que ha "disparado los costes laborales".



Aun así, el campo ha sido uno de los sectores "por no decir el único", que ha generado "miles de puestos de trabajo", en los últimos tiempos, "dando la cara" en las situaciones más difíciles que ha provocado la pandemia, además del "carácter solidario que ha mostrado la gente del campo".



Asaja Extremadura recuerda que este "buen comportamiento laboral" del sector agrario en esta campaña se ha producido "incluso" sin estar en vigor dicho convenio del campo y aplicándose el Estatuto de los Trabajadores, una herramienta que como se ha demostrado también ha sido "muy eficaz" en la regulación del marco laboral para conseguir "óptimos resultados".

García Blanco también ha anunciado que tras no alcanzarse un acuerdo, al contrario de lo que había anunciado, no presentará un recurso contra la composición de la mesa de negociación aunque insta a la Junta de Extremadura a disponer para el próximo año una mesa de diálogo "mucho más plural, moderna y adaptada a los tiempos y no la actual, que parece reglada como si estuviéramos todavía en el siglo XIX".



Por lo tanto, Asaja Extremadura confía en que las próximas semanas se pueda llegar un acuerdo, "flexibilizando" ambas partes sus posturas, y se llega a un acuerdo "por el bien de Extremadura y del sector agrario regional".