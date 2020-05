Mercadona actualiza medidas de prevención y seguridad para trabajadores y clientes

Mercadona, con el objetivo de proteger la salud y seguridad a clientes y trabajadores además de asegurar el abastecimiento de nuestras tiendas, informa que procede a actualizar las medidas adoptadas los días 16, 19, 23 y 26 de marzo, 3 de abril, 11 y 14 de mayo, completándola con otra adicional que entrará en vigor el lunes 1 de junio, y que para una mejor identificación está marcada en verde.



1.- RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS CLIENTES

Se informará a los clientes de las recomendaciones generales para acudir a realizar el acto de compra, tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales.

Entre estas recomendaciones están:

Acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos).

No acudir a realizar la compra personas que formen parte de los grupos de riesgo; ancianos, personas con enfermedades crónicas…

Personas que tendrán preferencia para acceder a sus compras en nuestras tiendas: mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios.

Además de los colectivos anteriores, también tendrán preferencia el personal sanitario, fuerzas de seguridad, bomberos y personal de atención social, debidamente acreditados.

Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Con ello, hay garantía de poder atender a todos los clientes cada día.

Por solidaridad, realizar la compra con agilidad y rapidez.

No almacenar innecesariamente productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado.

Pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo.

La responsabilidad última de cumplir las recomendaciones de distancia, aforo máximo, etc. implantadas recae en las propias personas que deben respetarlas. Así como utilizar guantes para manipular los productos perecederos y que están a su disposición en el centro.

Para continuar atendiendo a los colectivos más desfavorecidos, se reactivan los procesos de donación de productos de primera necesidad a los Comedores Sociales y Bancos de Alimentos con los que la compañía venía colaborando habitualmente.

Igualmente, y al objeto de dar respuesta a una necesidad actual de nuestros “Jefes”, Mercadona a partir del próximo jueves 14 de mayo, empezará a incorporar a su surtido, bajo la marca Deliplus, mascarillas higiénicas no reutilizables en pack de 10 unidades a un precio de venta de 6 euros el pack.

2.- MEDIDAS EN LOS SUPERMERCADOS

AFORO: Se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas.

La responsabilidad de ordenar el aforo interior de la tienda será del responsable del establecimiento y, en su caso, de la persona o del agente de seguridad privada designado por él.

Cada establecimiento tendrá concretado el aforo máximo que garantice la distancia preventiva de 1 metro entre cualquier persona. Asimismo, contará con el aforo máximo permitido, cumpliendo con la normativa de forma que no se permitirá el acceso una vez completo dicho aforo, mientras no abandonen el establecimiento otros clientes.

En la vía pública de acceso a cada supermercado estará marcada una distancia mínima de 1 metro para las personas que esperen su turno de entrada a las puertas de los supermercados, que deberá respetarse para poder acceder al mismo.

INTERIOR DEL LOCAL: se garantizará la separación mínima de un metro entre clientes con recomendaciones del personal del establecimiento, con el apoyo de carteles reforzando estas medidas, y también estarán marcados los límites de 1 metro en el suelo de la sección de Pescadería y las líneas de cajas.

HORARIO: el horario de apertura a partir del día 1 de junio será de 09:00 a 21:00 horas. Si bien, y dada la excepcionalidad de la situación, se irá adaptando a las circunstancias cambiantes, modificaciones que, de llevarse a cabo, serán comunicadas en cada momento.

3.- ABASTECIMIENTO y SURTIDO

Las tiendas permanecerán abastecidas reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad, para que nuestros clientes puedan realizar su compra diaria.

Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria, no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto.

4.- RECOMENDACIONES y MEDIDAS INTERNAS

Para reforzar las medidas de seguridad y salud para nuestros “Jefes” y trabajadores, desde el lunes 23 de marzo de 2020 y durante la semana, se procedió a la instalación progresiva de mamparas de metacrilato de protección/separación en la sección de cajas de todos los supermercados.

Asimismo, Mercadona ha adoptado medidas internas para reforzar la salud y seguridad de sus trabajadores, entre las que se encuentra la entrega por la empresa de gafas de protección ocular y los utensilios de higiene y prevención necesarios tanto en tiendas como en bloques logísticos y almacenes, y la adopción de los criterios específicos respecto a la salud, garantizando distancias y aforos en todas sus dependencias.

Igualmente, se han reforzado los procesos de desinfección y limpieza diarios de nuestras instalaciones (tiendas, bloques logísticos y almacenes), con servicios externos.

También se ha procedido a la instalación en cada supermercado de gel desinfectante y papel para que los clientes puedan proceder a la limpieza del mango del carro, reforzando su higiene.

Junto con ello, se adopta la medida de uso obligatorio de guantes por los clientes, del mismo tipo que se utilizan en la sección de Fruta y Verdura, que la compañía pondrá también a su disposición en los accesos a los supermercados.

En estos momentos, y de acuerdo con la situación excepcional en la que está inmersa el país, en Mercadona estamos adoptando estas medidas excepcionales para colaborar y hacer frente a esta crisis.