La Unión recurrirá datos de Agroseguro para calcular indemnizaciones del seguro de pastos

La Unión Extremadura ha asegurado este viernes que va a recurrir los datos que está utilizando Agroseguro para calcular las indemnizaciones en las actas de siniestro en seguro de pastos, ya que a su juicio "no se ajustan en absoluto a la realidad del campo".

Así lo destaca la organización agraria en una nota de prensa, en la que señala que Extremadura es "la principal región que utiliza esta herramienta para garantizar la renta en caso de siniestros", y resalta que el principal objetivo de este seguro es "sufragar el mayor gasto derivado de la necesidad de alimentación del ganado reproductor por motivo de la sequía".

En este sentido, destaca La Unión que los ganaderos extremeños que utilizan esta herramienta abonan "primas elevadas" a Agroseguro para garantizar que si en años como el actual, no llueve y por lo tanto las explotaciones no tienen pasto para alimentar a sus animales, el seguro les indemnizará para poder comprar suplementos alimentarios para el ganado.

Por eso, considera esta organización que el hecho de pagar un "seguro caro" y cuando hay un siniestro no se indemnice o que esta indemnización esté muy por debajo del porcentaje de capital asegurado, "no es admisible, no es legal y las administraciones no deberían permitirlo", tras lo que resalta que "son numerosas las denuncias presentadas".

Y es que, según señala, actualmente Agroseguro está remitiendo a los mediadores, donde los ganaderos han tramitado su seguro, las actas en las que se les informa del porcentaje de siniestro que han sufrido sus explotaciones y por lo tanto del importe de las indemnizaciones, ante lo que La Unión considera que los datos que utiliza Agroseguro para el cálculo de las indemnizaciones "no es el correcto".

Unos datos que, a juicio de esta organización agraria, "están viciados por la empresa que los suministra", de ahí que hayan decidido recurrirlos porque "no se ajustan en absoluto a la realidad del campo".

Finalmente, La Unión explica que para conseguir estos datos, Agroseguro "ha excluido a la Universidad de Valladolid y los obtiene de una empresa" que por los resultados que ofrece "parece que los mismos se ajustan mejor a los intereses de Agroseguro", lamenta.