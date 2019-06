Vara defiende financiación autonómica "suficiente", de "solidaridad" y pensada e personas

Ep/Rd



El candidato a la investidura como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha defendido la articulación de un modelo de financiación en España de "solidaridad frente a la ordinalidad", "pensando en las personas que viven en los territorios, y no en los territorios", y que sea "suficiente", donde la "suficiencia financiera esté presente".

Durante la primera jornada del Debate de Investidura, en la Asamblea de Extremadura, Fernández Vara ha defendido que Extremadura "no tiene un problema de fiscalidad" sino "de rentas bajas", añadiendo que, en el nuevo modelo de financiación autonómica, tiene que "exigir" en primer lugar que se financie "adecuadamente" la Sanidad, si no se quiere "perder la oportunidad de poderla seguir mejorando".

Según el candidato socialista, "España necesita dentro de la financiación autonómica, y yo estoy dispuesto a que lo discutamos aquí (en la Asamblea), a volver a incorporar la financiación de la Sanidad como un elemento absolutamente imprescindible para su sostenibilidad... Si no, no lo será".



En este sentido, ha explicado que "los medicamentos que se están dejando de producir son muy baratos" y "los que se están empezando a producir son muy caros", porque "unos nacen en un laboratorio y otros nacen en la genética" y, "por esa razón", hay que ser "capaces de tener un sistema (de Sanidad) que sea sostenible".



Junto con ello, ha subrayado que él pedirá la "armonización fiscal" en España en materia de impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones pues, cree es "una barbaridad lo que está ocurriendo y por esa razón creo que hay que intentar buscar una armonización fiscal en el conjunto del país, con unos mínimos que se pongan en cada uno de los sitios y que no exista el dumping fiscal que en estos momentos existe" en Extremadura.

Y, Fernández Vara ha anunciado que, durante esta legislatura, va a "poner el Estatuto de Autonomía encima de la mesa hasta que se cumpla" en materias como la Deuda Histórica, las inversiones extraordinarias y un tren que "haga superar la vergüenza y desvergüenza" a la que la comunidad ha tenido que "asistir" en esta última temática.