Asaja Extremadura recomendará no abonar la subida de salario fijada por el laudo

Asaja Extremadura recomendará a sus asociados que no cumplan con el dictamen del laudo arbitral que determinó el régimen salarial aplicable a los trabajadores del campo para 2019, fijando una subida de 42,62 a 46,34 euros a los empleados a tiempo parcial, si finalmente los sindicatos "cumplen su amenaza" y animan a la huelga en el campo extremeño.

Así lo ha anunciado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, que considera que los empresarios se encuentran "completamente legitimados" para no cumplir su parte del acuerdo si los sindicatos rompen "de una manera unilateral" con el laudo firmado y de obligado cumplimiento.

De esta forma, tal y como ha recordado la organización en una nota de prensa, en el mismo se recogía expresamente que se comprometían a desconvocar la huelga de carácter indefinido que habían anunciado antes de ponerse las partes en manos de una mediación arbitral para resolver el convenio del campo de este año.

"Si vuelven por tanto por ese camino, el de paralizar la actividad agraria, nosotros vamos a recomendar que no se pague la subida salarial pactada", ha señalado el presidente de Asaja Extremadura, porque el acuerdo era de "obligado cumplimiento para todas las partes, y si una no la cumple, la otra tiene todo el derecho a no hacerlo", ha destacado el presidente de Asaja Extremadura.

Por lo tanto, García Blanco ha aseverado que "si convocan la huelga", la asociación profesional agraria recomendará que se vuelvan a pagar los 42,62 euros que se estaban abonando antes de este laudo, tras recordar que ya se fijó una subida del 22 por ciento del salario para los trabajadores fijos que fija el decreto del SMI.

Finalmente, Asaja Extremadura ha deseado que los sindicatos "recapaciten y no hagan más daño y perjudiquen "a la producción del campo extremeño, "como está ocurriendo con sus chantajes continuados, que lo único que provocan es incertidumbre y pérdida de competitividad en el campo extremeño".