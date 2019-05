Vara propone un plan para el comercio minorista en Extremadura

Ep



El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha propuesto la puesta en marcha de un plan para el comercio minorista en Extremadura, que les ayude y "acompañe" en aspectos como el comercio electrónico o en "las segundas oportunidades".



En declaraciones a los medios en plena Plaza Alta con motivo de su visita a Badajoz, Vara ha explicado que esta jornada en la ciudad van a dedicar una "especial atención" a todo lo que tiene que ver con el pequeño comercio, dado que es una de las "señas de identidad" de las ciudades y sin el cual todas serían "iguales" puesto que las grandes superficies y tiendas "están en todas partes y son iguales".



Así, ha dicho, lo que marca la diferencia entre unas ciudades y otra, aparte de su historia, su cultura o sus tradiciones, son las características que tiene en cada sitio el pequeño comercio, en relación al cual ha planteado la puesta en marcha de un "gran" plan para el comercio minorista en Extremadura que "sobre todo" le acompañe en todo lo relacionado con el comercio online o a través de internet y las redes, lo cual exige un esfuerzo "complementario".



"Ahí vamos a estar, junto a lo que significan también las segundas oportunidades", ha apuntillado Vara, que ha explicado, que a lo largo del tiempo tan "duro" de la crisis, "mucha" gente tuvo que cerrar o hacer un "parón" en sus vidas porque "la cosa no funcionaba" y que en España "solemos tratar mal al que fracasa" o que en un momento dado tiene una dificultad o un problema.



De este modo, ha abogado por estar al lado de la gente que "fue capaz de caer y de levantarse", algo que ha definido como "segundas oportunidades" y sobre lo cual ha aseverado que quiere que el PSOE sea el partido "de las oportunidades, pero también el partido de las segundas oportunidades" y que esté "al lado de la gente", en aspectos como avales, financiación, ayudas, promoción o todo aquello que signifique que "no se sienta sola en momentos difíciles" o cuando "las cosas no han funcionado".



Sobre este plan, ha avanzado que pretende construirlo con el sector y que es algo que, durante las reuniones que ha mantenido desde el pasado verano, ha surgido "prácticamente" en todas dado que todo el mundo es "consciente" de que una parte de las ventas se hacen hoy en día por internet, aunque conlleva su complejidad y hay que ayudar al sector en la creación de plataformas,



Sin embargo y a pesar de que ya hay experiencias en Extremadura de gente que vende a través de algunas de las "grandes" plataformas comerciales, ha continuado, es "necesaria" la formación, la dotación tecnológica o las ayudas para la constitución de esos procesos y quiere que, hasta finales de año, esté elaborado el citado plan para, a partir del presupuesto del próximo año, poder empezar a trabajar con el pequeño comercio de Extremadura "de otra manera" desde este plan general del comercio minorista.



FESTIVOS Y FISCALIDAD



También en clave comercial y preguntado por si reduciría las aperturas en festivos, el candidato socialista se ha referido a los fallos del Supremo que anulan la revocación de las zonas de gran afluencia turística y permiten al comercio de Badajoz y Cáceres abrir más festivos al señalar que, desde la Junta tenían "claro" lo que querían hacer y lo hicieron y que han sido los jueces y tribunales "los que han venido a marcar las cosas" con sentencias que hay que "acatar".



En este contexto, ha considerado que este asunto se debe tratar "como país" puesto que es una de las cuestiones en las que "bien" se haría en establecer unos parámetros "homogéneos", a la vez que ha añadido que la apertura en festivos y también en materia de fiscalidad vinculada al Patrimonio o las herencias, según ha ejemplificado, debería haber "una homogeneización entre el conjunto de regiones y, desde luego, en el conjunto del país".



En relación a la fiscalidad e interpelado por la propuesta del 'popular' José Antonio Monago de eliminar el Impuesto de Sucesiones, Vara se ha preguntado "dónde vive la gente del PP" o si se ha ido a residir a otro sitio dado que, según ha espetado, en Extremadura "está técnicamente resuelto desde hace ya un año" y las sucesiones en primer y segundo grado están bonificadas técnicamente al 99 por ciento, "con lo cual está prácticamente exento".



Por otro lado y preguntado por su parecer ante el debate de Canal Extremadura Televisión previsto para el día 21 entre los candidatos a presidir la Junta, lo ha definido como una "oportunidad" para que cada uno se exprese en relación a lo que piensa o sus programas y ha compartido la introducción de preguntas de los periodistas, dado que los debates "encorsetados" con bloques y tiempos tasados "no se los traga nadie", mientras que contestar a aspectos no preparados previamente es "donde está la salsa verdadera del debate".



DÍA LGTBIFOBIA



También se ha referido Guillermo Fernández Vara en su intervención a la celebración este viernes día 17 del Día de la LGTBIfobia, que tiene que servir para reflexionar y pedir "respeto a todos y a todas" y por la diversidad para que "cada uno pueda amar como quiera", "sentir como quiera" o que se puedan conformar familias "en plural" y donde la "clave" y la "constante sea el amor".



Igualmente, ha valorado como "esencial" que se vive en una sociedad "mucho más diversa y mucho más plural de lo que nunca existió", y que ello debe hacernos "más tolerantes y más respetuosos" puesto que las palabras tolerancia, respeto, derechos y deberes "hay que intentar conjugarlas primero en la primera persona del plural, pero sobre todo siempre desde el máximo respeto por los demás".



CABEZAS, FUTURO ALCALDE



Guillermo Fernández Vara ha estado acompañado en esta visita por la capital pacense del candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, que ha definido como el "futuro" alcalde de la ciudad y como alguien que va a "cambiar completamente la vida a los pacenses", además de hacer una localidad "más justa", donde vivir en cualquier sitio "otorgue las mismas oportunidades" y producir "ese cambio de modernidad que necesita" la población.



Cabezas, por su parte, ha agradecido a Vara que haya decidido pasar el día con la candidatura local del PSOE y empezarlo en la Plaza Alta en el Casco Antiguo, una de sus "prioridades" y "obsesiones" de cara a los próximos años y sobre lo cual ha recordado su propuesta de regenerar en la próxima legislatura el centro histórico y poner en valor el patrimonio de la ciudad, que debe ser su "tarjeta de visita" pese a que actualmente monumentos como la Torre de Espantaperros o Puerta Palmas están cerrados "todos los días del año".



De igual modo, ha avanzado que este viernes van a recorrer la zona de El Campillo, donde el alcalde del PP, Francisco Javier Fragoso, "no ha sido capaz de poner en marcha" las viviendas "que se llevan prometiendo desde hace ocho años" o la principal arteria del Casco Antiguo como la Calle San Juan, que "necesita el mimo, el cariño del ayuntamiento" para "recuperar" a los pequeños y medianos comerciantes.