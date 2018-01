PP anima resto de fuerzas a apoyar PGE para que la región no sufra

03 enero 2018

Ep

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, María de los Ángeles Muñoz, ha apelado al resto de partidos políticos a nivel nacional a que apoyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 porque "si no" los extremeños "también van a sufrir las consecuencias".

De esta manera lo ha manifestado Muñoz, este miércoles a preguntas de los medios de comunicación en rueda de prensa en Mérida (Badajoz) en la que ha considerado que con los datos del desempleo acumulados en 2017 en Extremadura los jóvenes en la región "no tienen futuro ni esperanza".

En relación a la carta que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha enviado a las comunidades autónomas sobre los presupuestos, María de los Ángeles Muñoz, ha sostenido que es "evidente" que el Gobierno tiene "voluntad de presentar presupuestos" y que "en enero ya se tiene que producir una prórroga" de los mismos.

Sin embargo, la portavoz de Empleo del Grupo Popular también ha considerado que es "evidente" que el resto de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, "especialmente el Partido Socialista", deben "abandonar el eterno no es no y pasar al creador sí es sí" y no impedir la aprobación de los Presupuestos estatales para 2018.

Unos presupuestos que, ha continuado Muñoz, irían encaminados también en el "incremento del salario" y, por lo tanto, en "una mejora de la calidad de vida y de empleo de todos los españoles" y "también de los extremeños", por lo que es "preciso" que el resto de partidos políticos "dejen de obstaculizar" la aprobación de los presupuestos, cuyas consecuencias "van a sufrir no solo los españoles sino también los extremeños".

MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, en cuanto al modelo de financiación autonómica, la diputada 'popular' ha animado también a los partidos a que apoyen "un modelo de financiación que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos", tras lo que ha criticado que el Partido Socialista "ni sabe qué modelo de Estado quiere" y "si prefiere" un modelo basado en el principio de solidaridad, que "mejoraría las condiciones de los extremeños", o en el de ordinalidad, que "perjudica de plano a los extremeños".

"Cuando tenemos un PSOE que ni sabe qué modelo de Estado quiere ni sabe si prefiere solidaridad, que mejoraría las condiciones de los extremeños, u ordinalidad, que perjudica de plano a los extremeños, pues mientras eso siga así y no encuentren cuál va ser su camino ni lo tengan claro porque no saben qué es lo que a ellos les viene mejor vender, desde luego hay un problema".

Finalmente, María de los Ángeles Muñoz, ha confirmado también que "todas" las enmiendas parciales formuladas por el Partido Popular al proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2018, registradas el pasado viernes, 29 de diciembre, han sido "admitidas".