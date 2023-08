El PSOE pide explicaciones a Guardiola tras ser censurada una obra de teatro en Talayuela

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha manifestado este miércoles que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene que "explicar muy bien" los motivos por los que la obra de teatro 'El señor puta o la degradación del ser' ha sido "censurada" en la localidad cacereña de Talayuela, donde el PP gobierna gracias a un pacto con Vox y Extremeñistas.

"Es una consecuencia más de permitir que Vox esté en las instituciones, tomando decisiones en ese pacto de la vergüenza que se está materializando no sólo aquí, en Mérida, no sólo en la Asamblea de Extremadura, no solo en la Junta de Extremadura, sino también en el resto del territorio", ha insistido la dirigente socialista.

Además, para la portavoz socialista es "del todo inaceptable" que se censure una obra de teatro, lo cual es "algo que tiene que explicar muy bien la señora Guardiola", en tanto que es la "responsable máxima de que esto esté ocurriendo en Extremadura".

Unas explicaciones que "se hacen más necesarias", tal y como ha indicado, tras el mensaje de apoyo a la cultura que lanzó la propia presidenta extremeña este pasado martes con motivo del balance del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Ésta es, según ha añadido, "la lógica a la que ya lamentablemente nos tiene acostumbrada la señora Guardiola, que dice una cosa y la contraria prácticamente en el mismo día en la misma frase y no tiene nada que ver la coherencia con lo que dice a lo que hace", tal y como informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.